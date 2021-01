Samsung Galaxy S21: prezzo, nomi e specifiche svelati una settimana prima del lancio

The Samsung Galaxy S20 Plus

Manca ormai una settimana al lancio di Samsung Galaxy S21, e ultimamente i leak si stanno decisamente sprecando. L'ultima indiscrezione arriva direttamente da Voo, un operatore telefonico belga: sul sito dell'azienda sono comparsi nomi, specifiche e foto dei tre dispositivi che faranno parte della nuova serie Samsung, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra.

Tali informazioni sono state individuate da WinFuture e prontamente rimosse dal sito. I dettagli erroneamente condivisi dall'operatore telefonico comunque sono molto simili a quelli riportati precedentemente da altre fonti, quindi ci sono buone probabilità che siano veri.

Secondo le informazioni trapelate, Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus saranno disponibili nei formati da 128 / 8 GB e 256 / 8 GB, mentre S21 Ultra avrà 12 GB di RAM e sarà disponibile nelle versioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB di spazio di archiviazione.

Quanto costeranno?

Voo ha anche condiviso le informazioni riguardanti il prezzo, che confermano le voci sentite in precedenza da altre fonti. Samsung Galaxy S21 costerebbe 849€, S21 Plus 1.049€ e S21 Ultra 1.399€. Il costo dei vari dispositivi sarebbe quindi più o meno in linea con il prezzo di lancio della serie Galaxy S20.

Voo non ha fornito alcun dettaglio riguardo la disponibilità degli smartphone sul mercato, ma ormai non manca molto per scoprirlo ufficialmente: il 14 gennaio infatti Samsung presenterà i nuovi Galaxy in occasione dell'evento Unpacked, svelandone anche la data di commercializzazione.