Samsung Galaxy S21, nuovi leak svelano altre specifiche e le custodie per S Pen

I leak sul Samsung Galaxy S21 ormai si susseguono e vengono svelati sempre nuovi dettagli da fonti vicine a Samsung e alla relativa supply chain. Oggi, infatti, abbiamo un'idea abbastanza chiara delle configurazioni del prossimo smartphone del colosso coreano e di come funzionerà la S Pen.

Nuovi dettagli arrivano da WinFuture, una fonte abbastanza attendibile. Sebbene le varianti dello smarphone citate dal sito si applichino in modo specifico al mercato tedesco, dovrebbero essere valide anche per altri mercati.

In primo luogo, il Galaxy S21 sarà disponibile solo in versione 5G per la maggior parte delle aree geografiche, secondo WinFuture. Tuttavia, una versione 4G dello smartphone sarà commercializzato nei mercati emergenti come il Brasile.

Riguardo le configurazioni di memoria dei modelli, sembra che il Galaxy S21 e il Galaxy S21 Plus standard avranno 128 o 256 GB di memoria interna, mentre il Galaxy S21 Ultra sarà disponibile con 128, 256 o 512 GB di storage interno.

Arriva il supporto a S Pen

Per le colorazioni, WinFuture afferma che Galaxy S21 sarà disponibile in grigio, bianco, rosa o viola, mentre l'S21 in argento, nero e viola. Il Galaxy S21 Ultra, invece, sarà in vendita in versione argento o nera.

Le altre informazioni ottenute da WinFuture riguardano il supporto alla S Pen. Secondo le indiscrezioni, ciò avverrà di certo per il modello Ultra, ma occorrerà acquistare il pennino separatamente, insieme a una custodia dedicata per conservarlo.

Dunque, il Galaxy S21 Ultra non avrà un dock dedicato per la S Pen come nella serie Galaxy Note: dovrete acquistare separatamente anche un astuccio o una custodia se vorrete sfruttare i vantaggi del pennino, nonché per avere un luogo in cui conservare bene la vostra S Pen.

WinFuture afferma anche che non è certo che la serie Galaxy Note continuerà a essere prodotta per un altro anno, in ogni caso sembra che per il lungo termine il supporto al pennino riguarderà le linee Galaxy S e Galaxy Fold.