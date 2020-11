Niente Galaxy Note 21? Secondo i leak Samsung vuole sostituirlo con un pieghevole

Secondo recenti indiscrezioni non ci sarà alcun Samsung Galaxy Note 21. Avevamo già sentito delle voci che andavano in questa direzione, e una nuova fonte ha confermato che, al momento, non esistono piani sullo sviluppo di un nuovo Note da parte dell’azienda coreana.

Fin dallo scorso agosto infatti si vociferava che Samsung avesse intenzione di sostituire la linea Galaxy Note con dei modelli pieghevoli.

Il recente leak arriva da Ice Universe, una fonte piuttosto affidabile quando si parla di smartphone Samsung, e sostiene a oggi non ci siano progetti che riguardano Galaxy Note 21.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8CgNovember 15, 2020

Anche se questo non vuol dire necessariamente che lo smartphone non sia in fase di sviluppo, potrebbe essere un indizio in tal senso dato che, notoriamente, le informazioni sui telefoni Samsung iniziano a circolare mesi prima del lancio ufficiale.

Se quanto riportato si rivelasse vero, Samsung potrebbe introdurre delle interessanti novità nella sua nuova gamma di pieghevoli.

Tra queste, ad esempio, potrebbe esserci l’implementazione della S Pen su dispositivi come Samsung Galaxy Z Fold 3. In effetti abbiamo già sentito diverse voci a riguardo, e date le caratteristiche dello smartphone, avrebbe perfettamente senso.

Finora Samsung ha proposto i suoi pieghevoli a prezzi nettamente superiori rispetto ai vari Samsung Galaxy Note 20 o Galaxy Note 20 Ultra, quindi il presunto sostituto dei Galaxy Note potrebbe essere il primo modello foldable venduto a un prezzo più contenuto.

Anche se non abbiamo certezze sul fatto che Galaxy Note 21 non vedrà mai la luce, sembra che le voci vadano tutte in direzione di un possibile cambio di rotta in casa Samsung.

Fonte: Phone Arena