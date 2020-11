Samsung Galaxy S21 Ultra supporterà S Pen, ma non come potreste aspettarvi

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo sentito molte indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S21: ora sembra che la versione Ultra sarà compatibile con S Pen.

Secondo il famoso leaker Ice Universe, l'azienda avrebbe intenzione di fornire al Galaxy S21 Ultra il supporto a S Pen. Ice Universe ne è talmente sicuro che nel suo tweet ha affermato che succederà al 100%.

Questo non significa però che Galaxy S21 Ultra avrà anche uno slot dove riporre S Pen per non perderla, a differenza della serie Samsung Galaxy Note.

Come indicato dal leaker Ishan Agarwal, Samsung potrebbe decidere di includere la S Pen come accessorio extra, da acquistare separatamente.

This doesn't confirm there would be an S-Pen inside the Galaxy S21 Ultra. I think you will be able to buy it as an extra accessory? I'm also assuming they will launch cases which can hold the S-Pen. Honestly, I find that good. It's an option for people who want that.