Samsung Galaxy S21 e Fold 3 supporteranno S Pen, ma a che prezzo?

Abbiamo già sentito diverse indiscrezioni secondo cui Samsung Galaxy S21 Ultra e Samsung Galaxy Z Fold 3 supporteranno S Pen, e sembra che ora la conferma sia arrivata proprio dall'azienda stessa.

Ajou News (un sito sudcoreano) afferma che lo ha detto lo stesso gruppo Samsung, aggiungendo che la conseguenza di tale decisione sarà l'interruzione della produzione della serie Galaxy Note. Non è però stato chiarito se ciò avverrebbe nell'immediato, subito dopo il rilascio del nuovo Galaxy, o se ci sarà un Galaxy Note 21.

A quanto pare, Samsung Galaxy Z Fold 3 verrà presentato a giugno. Il dispositivo supporterà S Pen, e sarà dotato di uno scomparto apposito per il suo alloggiamento. La notizia non riferisce se anche Samsung Galaxy S21 Ultra sarà dotato di scomparto per la S Pen: alcune indiscrezioni precedenti smentivano questa eventualità, quindi il pennino potrebbe essere supportato ma venduto separatamente, e magari lo si potrà riporre nello scomparto di qualche cover apposita.

L'indiscrezione in questione riferisce che Samsung Galaxy Z Fold 3 avrà una fotocamera situata sotto al display, una faccenda di cui si era già parlato in via non ufficiale precedentemente. Questo permetterebbe al telefono di avere un design a tutto schermo, senza fori o notch a ospitare la fotocamera frontale.

Viene tuttavia precisato che, nonostante Samsung stia progettando una tecnologia che permetta di inserire la fotocamera frontale sotto al display, questa potrebbe non venire implementata alla fine se ciò dovesse intaccare la qualità dello schermo o della fotocamera stessa.

Insomma, c'è molta carne al fuoco qui: nonostante si dica che le informazioni arrivino nientemeno che dalla stessa Samsung, noi ci limiteremmo a prenderle con le pinze per ora, considerando comunque che le notizie sembrano credibili e si trovano in linea con altre indiscrezioni precedenti.

La fine dei Note si avvicina?

La notizia principale forse è proprio l'eventualità della fine della serie Samsung Galaxy Note, ed è anche il punto che ci rende più scettici. Nonostante si fosse già parlato di qualcosa del genere, si tratta comunque di una linea di smartphone tra le principali del brand, anche se ormai da alcuni anni è forse troppo somigliante alla serie Galaxy S.

La serie Galaxy Note si distingueva per le grandi dimensioni del display e il supporto S Pen. Galaxy S20 Ultra e Galaxy Note 20 Ultra però hanno lo stesso display da 6.9", oltre che specifiche molto simili. L'unica vera grande differenza non ancora implementata sulla serie Galaxy S è proprio S Pen.

In molti potreste pensare che questa non è comunque una buona ragione per discontinuare la produzione di un'intera linea di smartphone, e che l'implementazione di questa funzione sulla serie Galaxy S non avrebbe conseguenze sulla serie Note.

Bisogna considerare anche che non solo il nuovo Galaxy S21 Ultra supporterebbe S Pen, ma anche Galaxy Z Fold 3. L'opzione "economica" rimarrebbe il Galaxy Note 20, e il suo potenziale successore. Quindi secondo la nostra opinione Samsung deve lavorare sulla standardizzazione del supporto S Pen, in modo che sia facilmente disponibile per tutti senza un esborso esagerato, oppure mantenere la serie Note.

