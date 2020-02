Samsung Galaxy S20 potrebbe costare più in Europa che negli Stati Uniti

Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni riguardanti i prezzi dei nuovi Samsung Galaxy S20 . L'ultima, in ordine di tempo, riguarda i prezzi per il mercato degli Stati Uniti.

Secondo le informazioni fornite dall'analista esperto in tecnologia, Jon Prosser, i nuovi dispositivi saranno lanciati con prezzi sorprendentemente bassi.

La fonte sostiene inoltre che i telefoni supporteranno il 5G, caratteristica che fino a questo momento non era ben chiara. Infatti, in precedenza, altre indiscrezioni avevano suggerito la presenza di modelli sia 5G che 4G in altri mercati, come quello europeo e quello del Regno Unito .

Prosser sostiene che il Samsung Galaxy S20 più economico avrà un costo di 899 dollari, mentre il Galaxy S20 Plus costerà 1.099 dollari e l'S20 Ultra 1.299 dollari. Questi sono presumibilmente i prezzi di AT&T, la compagnia telefonica statunitense, mentre i prezzi sembrano essere un po' più alti su Verizon e T-Mobile , con 100 dollari in più per ogni dispositivo.

Official Galaxy S20 pricing for AT&T US:S20 - $899S20+ - $1,099S20 Ultra - $1,299All 5G capable. Not sure why it’s different than T-Mobile pricing, but this is good news 🤗February 3, 2020

Con l'eccezione dell'Ultra, in precedenza ci aspettavamo che la versione 5G di ogni dispositivo costasse almeno altri 100 dollari in più rispetto al prezzo di AT&T, portandoli più in linea con i probabili prezzi forniti da T-Mobile e Verizon.

Se questa indiscrezione si rivelasse corretta, potrebbe essere molto più conveniente prendere il Galaxy S20 negli Stati Uniti rispetto ad acquistarlo in altri mercati come in Europa o nel Regno Unito, dove abbiamo visto prezzi più alti.

Recentemente avevamo analizzato altri leak sui prezzi della serie S20 in base a un articolo del sito 91mobiles. Provando a fare qualche previsione per l'Europa (e sempre che tutti questi modelli vengano effettivamente confermati), ecco quali cifre possiamo aspettarci:

Galaxy S20 4G: €899

Galaxy S20 5G: €999

Galaxy S20 Plus 5G: €1.099

Galaxy S20 Ultra 5G, 128GB: €1.349

Galaxy S20 Ultra 5G, 512GB: €1.549

Come sempre in caso di leak, indiscrezioni e rumor consigliamo di prendere con molta cautela queste informazioni che comunque possono fornire degli orientamenti di massima sui prezzi.

In passato Prosser non ha mai fatto trapelare alcuna informazione, ma considerando quanto siamo vicini alla presentazione, avrebbe senso che gli operatori telefonici statunitensi abbiano finalizzato i prezzi, e che questi siano stati diffusi.

In ogni caso, scopriremo presto quanto costeranno i nuovi smartphone di Samsung dato che verranno presentati tra pochi giorni, l’11 febbraio.

Fonte: Phone Arena