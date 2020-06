Samsung Galaxy S20 Lite forse supporterà il 5G: la presentazione potrebbe imminente

Dopo il rilascio di Samsung Galaxy S10 Lite lo scorso anno era prevedibile che Samsung presentasse un Samsung Galaxy S20 Lite, ma solo ora ne stiamo sentendo parlare.

Secondo fonti che hanno parlato con SamMobile, Samsung starebbe lavorando a un nuovo Galaxy S20 noto come Galaxy S20 Fan Edition. Non è chiaro al momento se sarà presentato con quel nome o come Samsung Galaxy S20 Lite, ma quasi sicuramente si tratta di una variante economica di S20.

Le fonti suggeriscono che questo smartphone avrebbe come numero di modello SM-G780 per la versione globale e SM-G781 per gli Stati Uniti. Questo indica che potrebbe essere il successore di Galaxy S10 Lite, in quanto il numero di modello di quest’ultimo è SM-G770.

La versione globale di Samsung Galaxy S20 Lite sembra sarà disponibile con e senza supporto 5G, mentre quella statunitense potrebbe essere disponibile solo in variante 5G.

Galaxy S20 Lite è probabile abbia almeno 128 GB di spazio di archiviazione e che esegua Android 10 con la One UI 2.5 di Samsung. Quest'ultima forse debutterà sul Samsung Galaxy Note 20, dal momento che nessuno smartphone attuale la implementa ancora.

Tanta potenza

Non sappiamo altro in merito a Samsung Galaxy S20 Lite, ma se seguisse le orme di S10 Lite, è probabile che abbia lo stesso processore della serie Galaxy S20, vale a dire lo Snapdragon 865.

Snapdragon 865 è al momento il miglior processore per Android e potrebbe indicare che S20 Lite sia in realtà più potente rispetto alla versione standard di S20 al di fuori degli Stati Uniti. Come riporta SamMobile, i principali smartphone di fascia alta di Samsung di solito implementano un chipset Exynos anziché uno Snapdragon al di fuori degli Stati Uniti, ma S10 Lite implementa lo Snapdragon anche nelle altre versioni e il chip Exynos di quest'anno non è all’altezza dello Snapdragon 865.

La data di uscita di Samsung Galaxy S20 Lite al momento non è chiara e non sappiamo quanto potrebbe costare, ma il prezzo di Galaxy S10 Lite è stato di 679 euro al momento della presentazione. Inoltre, le fonti non hanno menzionato il Samsung Galaxy Note 20 Lite, nonostante ci sia un Note 10 Lite, ma questo non significa per forza che non verrà presentato.