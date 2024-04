Google introduce l'accesso biometrico per gli acquisti sul Play Store

Google ha inviato agli utenti Android un'e-mail relativa a un aggiornamento del Play Store che consente di attivare la verifica biometrica per gli acquisti.

Nel messaggio si legge che gli utenti possono impostare il riconoscimento delle impronte digitali o del volto sulla vetrina digitale, a patto che abbiano un dispositivo mobile che supporti questa tecnologia. Una volta impostata, "vi verrà chiesto di verificare che siate voi con la biometria" ogni volta che acquisterete qualcosa sulla piattaforma.

Possiamo confermare che l'aggiornamento è attivo in quanto è apparso sul nostro telefono. Per attivarlo, aprite l'app Play Store e toccate Impostazioni in basso. Selezionate verifica acquisti e attivate la verifica biometrica. Il negozio vi chiederà quindi di digitare la vostra password per confermare la modifica dell'impostazione.

È importante ricordare che l'ultimo passaggio cambierà nelle prossime settimane. Secondo l'e-mail, Google permetterà agli utenti di utilizzare la biometria invece di richiedere l'inserimento della password dell'account.

Lo scopo di questa funzione è di fornire un ulteriore livello di sicurezza per proteggersi da transazioni non autorizzate nel caso in cui il telefono venga compromesso. Non sarà più necessario utilizzare una password, anche se l'opzione sarà sempre disponibile.

(Image credit: Future)

Altri dettagli da considerare

Ci sono altri dettagli da considerare.

A prima vista, sembra che la verifica biometrica verrà effettuata principalmente sul Play Store. Abbiamo provato ad acquistare un ebook e ci è stato mostrato un lettore di impronte digitali per autenticare la nostra identità prima del checkout. Poi abbiamo scoperto che la funzione di sicurezza apparirà sulle app di terze parti, ma la sua presenza è variabile.

Abbiamo acquistato articoli per il gioco Arknights sul nostro telefono Android per vedere se compariva un lettore di verifica biometrica. Non è successo. Il pagamento è stato effettuato senza alcun intoppo. Tuttavia, quando abbiamo sottoscritto un abbonamento di tre mesi ad Amazon Music, è apparso un messaggio del Play Store che ci chiedeva se volevamo abilitare la biometria per gli acquisti futuri.

Questo ci fa pensare che alcune app supporteranno il nuovo metodo di verifica, mentre altre no. Potrebbe dipendere dal fatto che uno sviluppatore decida o meno di supportare il dispositivo di sicurezza sul proprio prodotto.

Tenete presente che questa è stata la nostra esperienza personale con lo strumento. Potrebbe funzionare in modo diverso per voi. Google non ha fornito molte informazioni nella sua email o pagina di supporto del Play Store. Naturalmente abbiamo contattato Google per avere chiarimenti e vi aggiorneremo se dovessimo scoprire qualcosa di nuovo.