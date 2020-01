JUMP TO:

Galaxy S10 costa troppo? Samsung ha la soluzione: Galaxy S10 Lite, una versione ridotta con alcuni extra sorprendenti che giustificano il rilascio di un altro top di gamma economico. È una mossa un po' strana, dato che Samsung appena lo scorso anno aveva introdotto il Galaxy S10e , una versione più economica e meno prestante dell'S10.

Galaxy S10 Lite è progettato per un pubblico leggermente diverso che vuole display e prestazioni al top a un prezzo ancora più basso, e che è disposto ad accettare compromessi. Uno di questi risiede nelle tempistiche: S10 Lite, presumibilmente, sarà equipaggiato con componenti dello scorso anno, per cui sarà nettamente inferiore alla gamma Galaxy S11. Detto questo, Galaxy S10 Lite include alcune chicche molto interessanti.

Disponibilità e prezzo

Samsung non ha annunciato né il prezzo né la data d'uscita di Samsung Galaxy S10 Lite; detto ciò, dovrebbe costare meno del Galaxy S10e, il cui prezzo di lancio era intorno ai 650 euro. Samsung non ha ancora annunciato in quali regioni sarà disponibile.

Nei paesi europei potrebbe arrivare una versione equipaggiata con il Soc Exynos 9820 del Galaxy S10, oppure Samsung potrebbe introdurre un modello unico con chip Snapdragon 855 per il mercato globale, come per la gamma Galaxy A.

(Image credit: TechRadar)

Design e display

Un altro dei compromessi dell'S10 Lite è il design, meno premium rispetto ai restanti modelli della serie S. Oltre ad essere più grande dell'S10 e persino dell' S10 Plus (in realtà ha le stesse dimensioni dell'S10 Plus 5G), la differenza più evidente risiede nel nuovo blocco rettangolare posteriore, simile a quello del Google Pixel 4.

Lo schermo AMOLED misura 6,7 pollici e vanta una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Come l'S10e, l'S10 Lite perde il display curvo a favore di uno piatto. Il display è interrotto da un foro per la fotocamera frontale più piccolo e posizionato al centro dello schermo piuttosto che in alto a destra. Tutto sommato, Galaxy S10 Lite sembra una versione semplificata del Samsung S10 Plus dell'anno scorso, assomigliando, a nostro avviso, ad un modello di fascia media.

Fotocamere

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy S10 Lite ha tre fotocamere posteriori, di cui un obiettivo Macro da 5 MP per gli scatti ravvicinati (fiori, insetti, e così via). S10 Lite è un dispositivo sviluppato in risposta ai feedback dei consumatori che, presumibilmente, sono interessati a foto più ampie e ravvicinate.

L'obiettivo principale è da 48 MP e vanta la funzione Super Steady OIS, comunque le dimensioni dei singoli pixel potrebbero essere molto piccole, annullando i benefici di questa lente. La fotocamera frontale è da ben 32 MP, e, di nuovo, è presto per esprimere un giudizio in merito.

(Image credit: TechRadar)

Prestazioni e autonomia

Galaxy S10 Lite offre specifiche rispettabili ma comunque inferiori ai modelli del 2020; dovrebbe montare il Soc Snapdragon 855 presente nei migliori smartphone Android del 2019, nonché 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, più che sufficienti per guardare film, giocare, scattare foto e navigare in internet.

Ottima la batteria da 4.500 mAh, che supera anche quella da 4.100 mAh dell'S10 Plus; ciò non è necessariamente dovuto ai miglioramenti tecnologici dato che l'S10 Lite è fisicamente più grande.

(Image credit: TechRadar)

Primo verdetto

Galaxy S10 Lite sembra un prodotto molto interessante ma è ancora presto per definirlo un best-buy visto che Samsung non ne ha annunciato il prezzo. Come se non bastasse la gamma Galaxy S11 potrebbe includere una versione "e", quindi economica, che potrebbe annullare gran parte del fascino di S10 Lite se i due modelli avessero un prezzo simile.

Produrre un dispositivo con specifiche di punta per un pubblico più vasto, eliminando alcuni degli elementi più appariscenti, potrebbe funzionare in alcuni mercati. Riteniamo che Galaxy S10 Lite sia uno smartphone potente con un prezzo competitivo, progettato per competere con i top di gamma dei produttori cinesi, ma al contempo ribadire la qualità della gamma S di Samsung.

Detto questo, S10 Lite finirà col competere anche con S10e e alcuni modelli della gamma Galaxy A. Infine, la numerosa schiera di smartphone Samsung potrebbe finire col confondere i consumatori.