Samsung Galaxy S20, i prezzi si avvicinano a iPhone 11 Pro

The Galaxy S10 Plus, above, is expensive, but the S20 Plus could cost a lot more

È risaputo che gli smartphone di fascia alta di Apple siano più costosi degli smartphone Android della stessa fascia, ma Samsung potrebbe cercare di colmare il divario secondo le ultime indiscrezioni sui prezzi per la gamma Samsung Galaxy S20.

Condivisa su Twitter da Max Weinbach (fonte piuttosto affidabile), l’indiscrezione riporta i prezzi riferiti al Regno Unito e include sia i modelli 4G che 5G.

Nella parte inferiore c'è il Samsung Galaxy S20 4G con un prezzo di 799 sterline. È esattamente lo stesso prezzo di presentazione del Samsung Galaxy S10 nel Regno Unito, il che potrebbe significare che potrebbe rimanere invariato anche in altre regioni i, attestandosi a circa 929 euro.

Un costo simile al precedente modello potrebbe sembrare una bella notizia, ma Samsung sembra posizionare l'S20 come un successore del Samsung Galaxy S10e che alla presentazione costava 779 euro.

Il prezzo di 799 sterline si riferisce al solo modello 4G del Galaxy S20. Aggiungete il 5G e il prezzo sale a 874 sterline, in Euro si parla di oltre 1000 euro, poiché Samsung tende ad aggiungere circa 100 dollari ai prezzi statunitensi rispetto a quelli del Regno Unito.

Passiamo al Samsung Galaxy S20 Plus, con la versione 4G presumibilmente posta a 999 sterline (forse 1.099 dollari). Il prezzo è più elevato rispetto alle 899 sterline chieste durante la presentazione del Samsung Galaxy S10 Plus nel Regno Unito, con quest’ultimo che è stato il modello di punta a suo tempo, a meno che non teniamo in considerazione la versione 5G . In questo caso, invece, sembra che il Galaxy S20 Plus possa essere il modello medio.

Con il 5G il prezzo del Galaxy S20 Plus sale a 1.074 sterline (forse circa 1.174 dollari).

Poi c'è il Samsung Galaxy S20 Ultra. Sembrerebbe trattarsi del modello di punta per il 2020 ed è disponibile solo in versione 5G. Per questo modello il prezzo dovrebbe essere di circa 1.149 sterline (forse 1.249 dollari), che è esattamente lo stesso prezzo di partenza di iPhone 11 Pro Max nel Regno Unito.

Lo smartphone di Apple può diventare ancora più costoso se si opta per un maggiore spazio di archiviazione e non è chiaro se questa opzione sarà disponibile con il Galaxy S20 Ultra, ma i prezzi di Samsung si avvicinerebbe sicuramente a quelli di Apple se queste previsioni si rivelassero precise.

Infine, le voci affermano che il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip avrà un costo di circa 1.300 sterline, che potrebbe equivalere a circa 1.400 dollari. Anche se sembra un prezzo alto, è sicuramente inferiore ai 1.980 dollari del Samsung Galaxy Fold.

Tutti questi prezzi vanno presi con cautela, soprattutto perché Weinbach sottolinea che le cifre possono sempre cambiare; tuttavia, essendo molto vicini alle presentazioni di nuovi smartphone dell'11 febbraio, ci aspettiamo di ricevere a breve conferme ufficiali da parte di Samsung.