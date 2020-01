Samsung Galaxy S20, forse la fotocamera non sarà all’altezza delle aspettative

Samsung Galaxy S10 Plus

Abbiamo sentito così tante voci su Samsung Galaxy S20 che alcune sembravano troppo belle per essere vere, ed è quasi rassicurante scoprire qualcosa che non va, in quanto rende il tutto un po' più plausibile. Una nuova indiscrezione indica che il prossimo smartphone avrà "solo" uno zoom ottico 5x.

La notizia arriva dal sito coreano TheElec, una pubblicazione che propone spesso informazioni di settore. Il sito afferma che un produttore di componenti ha iniziato a fornire il teleobiettivo per il Samsung Galaxy S20, e questo risulta essere solo un modulo 5x, non 10x come suggerito da diverse voci di corridoio.

Mentre sarebbe stato impressionante vedere per la prima volta uno zoom ottico 10x in un telefono, uno zoom 5x potrebbe essere molto più plausibile, dato che abbiamo già visto prima dispositivi come Huawei P30 Pro e Oppo Reno 10x Zoom con lo stesso zoom. TheElec ha anche una rispettabile reputazione come divulgatore di informazioni molto attendibili, che dà credito al rumor.

Detto questo, Samsung ha un’ampia gamma di smartphone ed è anche possibile che diversi dispositivi della gamma Galaxy S20 abbiano portate di zoom diverse, quindi non possiamo dire con certezza che questo obiettivo con zoom 5x sia destinato a tutti i telefoni Samsung Galaxy S20.

Una notizia buona o cattiva?

Alcune persone potrebbero rimanere deluse se il Samsung Galaxy S20 venisse fornito con funzionalità della fotocamera inferiori rispetto a quanto suggerito dalle notizie precedenti, ma nell'attesa del debutto dello smartphone ci sono stati moltissimi rumor, con le notizie più stravaganti e fantasiose possibili.

Siamo arrivati al punto di credere che le voci di corridoio in circolazione siano più simili a delle liste dei desideri invece di ipotetiche o probabili specifiche, il che rende davvero difficile credere a tutto ciò che leggiamo.

Il fatto che il Galaxy S20 avrà specifiche in linea con la concorrenza, ma senza superarla,, è molto più credibile rispetto ad alcune delle voci più assurde che abbiamo sentito, e saremmo lieti di sentire altri rumor su specifiche più veritiere.

Non fraintendeteci, non rimarremmo delusi se il prossimo smartphone fosse dotato di un obiettivo con zoom ottico 10x. Ma vale la pena mettere in discussione un po' tutto ciò che leggiamo prima del lancio di un dispositivo, invece di credere ciecamente a tutte le specifiche solamente perché sono meravigliose.

Scopriremo la verità sull'attesa e vociferata serie Samsung Galaxy S20 l'11 febbraio, quando debutterà. Tornate su TechRadar quindi per rimanere aggiornati sull'evento e sui nuovi smartphone.