Samsung Galaxy Note 10: più impermeabilità e meno risoluzione

La data di lancio di Samsung Galaxy Note 10 è prevista per il 7 agosto e di questo passo visti i leak resterà ben poco a Samsung da rivelare...

Un tweet del noto leaker Ishan Agarwal ha appena rivelato nuovi dettagli su Galaxy Note 10 e sul Plus, tra cui il wireless ultra veloce e la fotocamera da 12MP con apertura f/1.5.

Ci sono comunque un paio di novità importanti, la prima è che Galaxy Note 10 non avrà uno schermo QHD e bisognerà accontentarsi della risoluzione Full HD+.

Si tratterebbe se fosse così di un importante passo indietro visto che la risoluzione QHD è presente su tutti i Note dal 2014. L'ultimo Note con schermo Full HD risale al 2013.

Naturalmente si tratta di indiscrezioni che lasciano ancora incertezze, oltretutto visto che saranno presentati due modelli è possibile che gli schermi siano differenti.

All Samsung Galaxy Note10 Series phones will have the Super Fast Wireless & Wired Charging. Also, it will have a new IP69 Water Resistant Rating. The main 12MP will have f/1.5 as the lowest aperture. The display of Non-Plus is indeed FHD+ and not QuadHD (😢)! #GalaxyNote10 pic.twitter.com/YcYRPGvZkGJuly 29, 2019