Uusi Samsung Galaxy Note 10 -vuoto viittaisi entistä vesikestävämpään näyttöön

Samsung Galaxy Note 10:n julkaisupäivä on vasta 7. elokuuta, mutta jos nykyinen vuototahti jatkuu, tulevasta älypuhelimesta ei ole enää tuolloin mitään julkistettavaa.

Uutta satsia johtaa Twitter-vuotaja Ishan Agarwal, joka näyttäisi paljastaneen muutamia tietoja Samsung Galaxy Note 10:stä (odotamme näkevämme myös julkaisussa Galaxy Note 10 Plussan), jossa on hänen mukaansa huippunopea langaton ja langallinen virranlataus sekä 12 megapikselin pääkamera, jonka aukkosuhde on 1,5.

Asteen suurempi paljastus on kuitenkin se, ettei Galaxy Note 10:n perusmallissa olisi lainkaan QHD-näyttöä, vaan siinä tyydyttäisiin perinteiseen Full HD+ -resoluutioon.

Jos väite pitää paikkansa, kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten vuoden 2014, kun Note-sarjassa olisi muu kuin QHD-näyttö. Edellinen Full HD -näytöllä varustettu sarjalainen on vuonna 2013 julkaistu Samsung Galaxy Note 3.

Siten emme ole järin luottavaisia tämän väitteen suhteen, mutta jos Samsung on aikeissa julkaista kaksi vaihtoehtoa Note 10:stä ja haluaa tehdä niistä selkeästi toisistaan poikkeavan, tällainen näyttömuutos saattaisi käydä järkeen.

All Samsung Galaxy Note10 Series phones will have the Super Fast Wireless & Wired Charging. Also, it will have a new IP69 Water Resistant Rating. The main 12MP will have f/1.5 as the lowest aperture. The display of Non-Plus is indeed FHD+ and not QuadHD (😢)! #GalaxyNote10 pic.twitter.com/YcYRPGvZkGJuly 29, 2019