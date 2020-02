Samsung Galaxy Home Mini in arrivo a Febbraio

Aspettiamo da due anni una data di uscita per il Samsung Galaxy Home e, dopo aver perso più occasioni per un eventuale rilascio, il primo altoparlante intelligente di Samsung potrebbe essere lanciato nel giro di poche settimane, o almeno una delle sue versioni.

Secondo Slash Gear , vedremo il Samsung Galaxy Home Mini il 12 febbraio, un giorno dopo il grande evento dell'azienda coreana , in cui ci aspettiamo di vedere i nuovi Galaxy Buds Plus , insieme ai telefoni Samsung Galaxy S20 .

Secondo quanto riferito, la versione mini dell'altoparlante Samsung Galaxy Home sarà inizialmente lanciata in Corea del Sud, al costo di 99.000 KRW (circa € 76 ). Non si sa ancora quando (e in effetti neanche se) il Galaxy Home Mini arriverà in altri mercati, e sulla base dei problemi che Samsung ha riscontrato con lo speaker Galaxy Home originale, non ci aspettiamo che si tratti di una data vicina.

Un nuovo concorrente per Amazon e Google

Il lancio di una versione Mini di Galaxy Home prima di rilasciare il tanto atteso smart speaker di dimensioni standard è una mossa insolita, ma è incoraggiante che Samsung sia già a un buon punto verso la presentazione del suo primo diffusore intelligente.

Abbiamo visto brevemente il Galaxy Home Mini alla Samsung Developer Conference di ottobre, e sembra che sia stato sviluppato con l'ormai noto AKG di proprietà di Samsung, che promette bene per la qualità del suono, anche se dovremo ancora testarlo per realizzare una vera valutazione delle sue prestazioni.

A distinguerlo dagli altri altoparlanti intelligenti sul mercato è l'uso della tecnologia IR (infrarossi) del Galaxy Home Mini, che secondo SamMobile , significa che "qualsiasi apparecchio non intelligente che utilizza un telecomando a infrarossi può essere controllato utilizzando l'altoparlante".

È una funzione intelligente che potrebbe piacere a chi desidera la comodità di utilizzare questo dispositivo per controllare i propri gadget, senza dover pagare ulteriormente per tutta una serie di dispositivi domestici intelligenti compatibili.

The larger Samsung Galaxy Home still hasn't been released (Image credit: Samsung)

Per quanto riguarda l'aspetto, il Samsung Galaxy Home Mini è meno sbalorditivo del suo fratello maggiore, che assomiglia in qualche modo a un'astronave con il suo corpo a forma di uovo in piedi su tre gambe di metallo. La versione Mini elimina queste gambe,donando un aspetto simile a una versione più piccola di Apple HomePod .

L'arrivo di Samsung Galaxy Home era previsto per aprile del 2019, ma con il passare del tempo è diventato chiaro che l'aspirante rivale di Amazon Echo e Google Home non sarebbe stato rilasciato cosi presto.

Da allora, l'altoparlante intelligente controllato da Bixby ha perso molte altre occasioni per un eventuale rilascio, mentre i concorrenti di Samsung, Amazon e Google, hanno rilasciato tutte le nuove versioni dei loro altoparlanti di punta. Vedremo comunque molto presto se il Samsung Galaxy Home e il suo fratello minore saranno in grado di competere con gli smart speaker esistenti.