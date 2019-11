Samsung mostra un Galaxy Home Mini prima di lanciare il Galaxy Home di dimensioni normali

Samsung ha annunciato l'originale Galaxy Home oltre un anno fa, ma la società deve ancora presentare lo speaker al pubblico. Ora, tuttavia, possiede un secondo modello altoparlante intelligente - Galaxy Home Mini - e lo ha portato audacemente alla Conferenza degli sviluppatori Samsung che si terrà questa settimana a San Jose, in California.

Samsung ha iniziato a nominare il Galaxy Home Mini alcuni mesi fa, senza mai presentare ufficialmente il dispositivo. La società deve infatti, ancora annunciare una data di lancio per il Galaxy Home “standard” che dovrebbe competere testa a testa con Amazon Echo e Google Home.

Pur non riuscendo a carpire ulteriori dettagli sull'altoparlante full-size, abbiamo avuto la possibilità di vedere la versione Mini, che condivide molte caratteristiche simili: come la più grande versione Home, la Home Mini sembra essere stata sviluppata in collaborazione con l’azienda di prodotti audio di qualità AKG, ora proprietà di Samsung, che fa ben sperare per la qualità del suono ... detto questo, dovremo effettivamente provarlo di persona prima di poter esprimere un vero giudizio su di esso.

Immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Home Mini (Image credit: Future) Samsung Galaxy Home Mini Immagine 2 di 3 (Image credit: Future) Samsung Galaxy Home Mini Immagine 3 di 3 (Image credit: Future) Samsung Galaxy Home Mini



L'altoparlante si presenta di bell'aspetto, ma non è molto diverso dagli altri altoparlanti intelligenti già esistenti. Ha un rivestimento in tessuto all'esterno, con i controlli nella parte superiore per il volume e la riproduzione.

Naturalmente, resta da vedere se qualcuno vorrà realmente utilizzare una Galaxy Home, mini o altro. Gli speaker avranno l'assistente digitale Bixby di Samsung integrato, assistente che negli anni ha avuto certamente un miglioramento.

Tuttavia, per utilizzare in maniera funzionale Bixby, sarà necessario essere fanatici dei prodotti Samsung e scegliere solamente i dispositivi del marchio... mentre Alexa e Google Assistant sono entrambi disponibili su molti dispositivi diversi e, soprattutto, sono compatibili con un'infinità di oggetti intelligenti.

Esattamente, quando arriverà questo nuovo mini speaker, perciò? Per il momento non ne abbiamo la più pallida idea, purtroppo, considerando i problemi persistenti che affliggono Galaxy Home a grandezza naturale, ma sicuramente terremo d'occhio il CES 2020 nel caso in cui dovesse essere pronto per allora.