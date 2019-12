Samsung Galaxy Buds+, un nuovo modello per competere con gli AirPods Pro

I Samsung Galaxy Buds sono tra i migliori auricolari truw wireless oggi in commercio e pare che una nuova versione sia in dirittura d’arrivo. Un file della FCC su delle nuove “cuffie Bluetooth” confermerebbe l’esistenza dei Galaxy Buds+ con cancellazione del rumore che sarebbero la risposta dell’azienda coreana agli Apple AirPods Pro .

Il file in questione non rivela le specifiche del prodotto ma suggerisce che la data d’uscita sia imminente e, considerando che il CES 2020 è alle porte, una presentazione in grande stile a Las Vegas è alquanto probabile.

Detto ciò, l’attuale versione dei Galaxy Buds venne presentata assieme alla gamma Galaxy S10 e, se ciò dovesse ripetersi, potremmo dover aspettare sino a febbraio per scoprirne di più.

The original Samsung Galaxy Buds (Image credit: TechRadar)

Un design simile

Non conosciamo le specifiche ma un video scovato da XDA-Developers nell’app Samsung SmartThings mostra che il design dei Galaxy Buds+ è identico a quello dei predecessori.

Il video mostra la stessa piccola custodia per la ricarica da cui emergono i due auricolari realizzati con lo stesso materiale perlaceo della custodia, lo stesso dei due dispositivi che riteniamo avranno gli stessi controlli touch del modello precedente.

I Buds+ potrebbero “perdere” i supporti in gomma dei loro predecessori che potrebbero rimanere disponibili come optional per chi desidera una presa più sicura.

I nuovi Galaxy Buds Plus avranno presumibilmente la funzione di cancellazione del rumore ed andranno a competere con gli AirPods Pro e i Sony WF-1000XM3 ; questa caratteristica è sempre più comune tra gli auricolari true wireless e comporta spesso un aumento di prezzo.