Samsung Galaxy A23 5G offre tanta potenza a un prezzo conveniente

Insieme ai vari annunci presentati da Sony, Nokia e altri, Samsung ha svelato il proprio Samsung Galaxy A23 5G, uno smartphone di fascia economica, ma con specifiche di tutto rispetto.

Queste includono un display FHD+ edge-to-edge da 6,6", con pannello LCD anziché OLED, ma con un refresh rate di 120 Hz.

Il Samsung Galaxy A23 5G monta anche una fotocamera a più obiettivi, sebbene non tutti siano particolarmente interessanti, un aspetto abbastanza normale per gli smartphone economici. In ogni caso, abbiamo un sensore principale da 50 MP, seguito da un macro da 2 MP e un sensore di profondità sempre da 2 MP, a cui si aggiunge la fotocamera frontale da 8 MP.

Le altre caratteristiche del Samsung Galaxy A23 5G includono una batteria da 5.000 mAh con ricarica 25W, connettività 5G, naturalmente, un chipset Snapdragon 695, 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione e uno slot per schede microSD. In termini di design, abbiamo un notch a V sul display, una cornice spessa sotto lo schermo e un comparto fotocamera nero opaco, con un rilievo abbastanza vistoso.

(Image credit: Samsung )

Non conosciamo ancora il prezzo, ma in USA è venduto a 299,99 dollari, pertanto potremmo immaginare un cartellino tra i 300 e i 400 euro. Se le prestazioni si confermeranno adeguate alle sue specifiche, potrebbe trattarsi di uno dei migliori smartphone di fascia economica visti di recente. In Regno Unito dovrebbe arrivare nelle colorazioni nero, bianco e celeste a partire dal 16 settembre, quindi in teoria dovremmo vederlo anche in Europa nello stesso periodo.

Analisi: dove si colloca il Galaxy A23 5G nella linea Samsung?

Il Samsung Galaxy A23 5G è il successore del Galaxy A22 5G, uno smartphone con un refresh rate più basso e un chipset leggermente meno performante, ma con la stessa batteria e lo stesso formato e risoluzione sullo schermo. Di conseguenza, possiamo considerare il nuovo modello un upgrade, sebbene non troppo sostanziale.

Passando al livello superiore, troviamo il Samsung Galaxy A33 5G, un gradino sopra al Galaxy A23 5G. Monta un chipset più potente, sebbene di poco, la stessa batteria, ancora una volta, e un refresh rate da 90 Hz.

Anche qui si tratta di un upgrade, ma non troppo radicale. Se volete qualcosa di più, avete l'imbarazzo della scelta fra i migliori smartphone Samsung.