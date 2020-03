Realme Band: una smart band economica dedicata agli amanti dello sport

Realme, brand nato dalla società madre Oppo, ha presentato oggi il suo primo dispositivo non smartphone. Si tratta di una smartband economica chiamata Realme Band che verrà immessa sul mercato ad un prezzo davvero competitivo.

La Realme Band, certificata IP68, ha un cinturino in gomma colorata ed una parte frontale in vetro curvo sotto la quale è presente un display a colori. Posizionato sotto il display c’è un tasto soft touch che permetterà agli utenti di scorrere tra i menu e le varie schermate.

Con una pressione prolungata sul display è possibile avviare una delle attività tra le quali troviamo camminata, bicicletta, corsa, escursionismo, arrampicata, yoga, fitness e persino il cricket. Non mancano contapassi, lettore di battito cardiaco e monitoraggio del sonno.

La smartband si connette allo smartphone tramite Bluetooth e può mostrare notifiche e messaggi, tuttavia non è possibile interagire con queste notifiche direttamente dall’accessorio. Per la ricarica non è necessaria una base di ricarica particolare, basterà rimuovere il corpo della smartband dal cinturino e collegare un cavo USB.

Prezzi e disponibilità per il nostro Paese non sono ancora stati annunciati, tuttavia in India Realme Band è venduta al prezzo di 1599 rupie, circa 20 euro. Questo la posizione in diretta competizione con la Mi Band di Xioami, il wearable più popolare al mondo dopo Apple Watch.