Realme X50 Pro 5G: tempi di ricarica ridotti con SuperDart

Realme X50 Pro 5G dovrebbe essere uno smartphone caratterizzato da specifiche tecniche considerevoli. inoltre È stato confermato che lo smartphone sarà in grado di ricaricarsi velocemente, probabilmente a una velocità mai vista prima.

La ricarica rapida è diventata uno standard sugli smartphone Realme, anche nella fascia bassa del mercato. Inizialmente, l’azienda prese in prestito la tecnologia di ricarica VOOC di Oppo e continuò mantenerla anche nelle generazioni successive . Il Realme X50 Pro 5G cerca di portare la tecnologia SuperVOOC 2.0 tra i suoi punti di forza.

We could think of a million situations in which having no battery could ruin your day. But during the time you have been thinking about this, you would have already charged the #realmeX50Pro with its 65W SuperDart Charge to keep you going. #realme5GFebruary 13, 2020