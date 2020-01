Razer Kishi, il nuovo controller in stile Nintendo Switch per lo smartphone iOS o Android

Dispositivi supportati da Razer Kishi Android: Samsung Galaxy S8 / S8 + / S9 / S9 + / S10e / S10 / S10 + / Nota 8 / Nota 9 / Nota 10 / Nota 10+, Google Pixel 2/2 XL / 3 / 3XL / 4 / 4XL e Android 7.0 Nougat o dispositivi superiori

iOS: iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max, iPhone XR / XS / XS Max, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone 6 / 6 Plus

Razer ha svelato un controller da gioco per smartphone (compatibile sia con iOS che con Android) chiamato Kishi, al CES 2020 , con un occhio vigile sull'emergenza del cloud gaming. Questo controller in “stile Switch” è utilizzabile sia sui dispositivi Android sia iOS, ed è nativamente compatibile con "la maggior parte" dei giochi mobile che già permettono di usare un controller. È stato progettato in collaborazione con “Gamevice”, un'azienda specializzata in controller di alta qualità sia per console che per dispositivi mobili.

Sembra un vero e proprio controller, con pulsanti e levette analogiche cliccabili. Razer Kishi si collega tramite Apple Lightning o USB-C per giocare con una bassa latenza e supporta anche la ricarica “pass-through”.Al momento il Kishi, forse, è interessante solo per giochi come Fortnite o ai precedenti titoli di Final Fantasy, ma è chiaramente orientato verso un futuro in cui si utilizzeranno comodamente i servizi di “streaming cloud” come Project xCloud o GeForce NOW di Nvidia per giocare “lontano” da i nostri PC o console.

Ecco uno sguardo al controller della parte anteriore e posteriore:

(Image credit: Razer)

(Image credit: Razer)

Questo non è il primo accessorio a supportare questo tipo di tecnologia, ma i valori di produzione di un dispositivo Razer e un'ampia gamma di telefoni compatibili dovrebbero aiutarlo a distinguersi. Nessun prezzo è stato menzionato per il Razer Kishi, ma il suo predecessore il Razer Junglecat costava € 99, che dovrebbe essere utile come indicazione del prezzo della gamma che ci si aspetta. Inizierà la spedizione nella prima parte di quest'anno.

Il design di Nintendo Switch ha chiaramente avuto un impatto importante su alcuni prodotti rivelati durante il CES di quest'anno. Il Concept UFO di Alienware , ad esempio, racchiude le capacità di un PC da gaming in un dispositivo dall'aspetto caratteristico.