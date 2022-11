Raptor Lake, Intel Core i7-1370P è un mostro in multi-core

I primi processori Raptor Lake di Intel sono stati presentati ormai un mese fa, ma l'azienda deve ancora svelare il resto dei modelli, vale a dire le varianti standard destinate ai sistemi PC desktop e le versioni mobile per i portatili.

Uno di questi è il Core i7-1370P, un processore che, come suggerisce la lettera finale, fa parte della gamma a basso consumo energetico. Di recente i benchmark di questa particolare variante sono trapelati su Geekbench e scoperti dall'insider BenchLeaks, che li ha condivisi in rete.

Stando a quanto trapelato, la CPU avrà un totale di 14 core e 20 thread, attraverso una configurazione composta da 6 P-Core e 8 E-Core. La conta dei core è in questo modo incrementata di 2 unità in più rispetto il Core i7-1270P della passata generazione, che invece era dotato di 12 core. Un andamento che segue il paradigma della nuova serie Raptor Lake, che ha visto crescere il numero di unità di elaborazione sulla maggior parte dei suoi modelli.

Core i7-1370P è stato testato all'interno di un portatile Dynabook e ha una frequenza massima di ben 5GHz, insieme a una frequenza di funzionamento di 1,9GHz.

Venendo ai risultati raggiunti nei benchmark, il processore è stato in grado di totalizzare 1.655 punti in single-core e 10.184 punti nelle prove multi-core. Paragonato al modello precedente si tratta di un bell'aumento, considerato che il Core i7-1270P aveva invece ottenuto 1.590 punti in single-core e 7.090 per quanto riguarda il multi-core.

[GB5 CPU] Unknown CPUCPU: Intel CoreT i7-1370P (14C 20T)Min/Max/Avg: 3475/4486/4438 MHzCodename: Raptor LakeCPUID: B06A2 (GenuineIntel)Scores, vs AMD 5800XSingle: 1655, -4.2%Multi: 10184, -5.2%https://t.co/M9Rb3tkLT2November 28, 2022 See more

I Raptor Lake mobile promettono bene

Intel Core i7-1370P è più veloce del 1270P del 4% in single-core e di un buon 45% in multi-core. A fare la differenza sono proprio i due core in più, oltre alle migliorie dell'architettura delle unità Raptor Cove e il relativo IPC (Istruction Per Clock) più alto. I benefici riguardano anche la frequenza massima, con 200MHz in più rispetto alla scorsa generazione.

Ovviamente bisognerà attendere la disponibilità della CPU per poter avere un'idea completa delle performance, sebbene il risultato emerso da Geekbench è comunque un'ottima prima impressione. Trattandosi di un modello che punta all'efficienza energetica, il TDP dovrebbe essere compreso tra i 25W e i 30W.

Le novità ovviamente non si fermani qui. Tra le grandi attese c'è infatti il modello top di gamma della serie HX, dotato di ben 24 core e con frequenza massima di 5,4GHz, che andrà sicuramente a equipaggiare portatili workstation e notebook da gaming di fascia alta.