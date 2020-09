Quanto occupano i giochi PS5? Abbastanza da riempire in fretta il nuovo SSD

I giochi moderni occupano sempre più spazio, in particolare quando c'è una nuova generazione di console. Sappiamo che la PS5 dispone di 825GB di spazio disponibile sul nuovo SSD, e considerando i giochi per PS5 vale la pena di chiedersi quanti ce ne stanno.

Negli ultimi giorni abbiamo saputo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales richiede "almeno 105GB". La pagina ufficiale ci dice anche che gli elementi base del giochi richiedono 50GB, e il resto sono DLC (quindi in futuro ci potrebbe volere ancora più spazio".

Situazione simile per Demon's Souls, che richiederà "almeno 66GB".

Installando questi due giochi, e senza contare ulteriori aggiornamenti, siamo già a circa il 20% dello spazio disponibile. E probabilmente sarebbe saggio considerare occupato un 25%.

In confronto, sappiamo che nel caso di Xbox Series X c'è un SSD da 1TB, e che circa 200GB sono occupati dal sistema operativo. Quindi le due console hanno uno spazio utile simile, per dimensioni.

Espansioni di memoria

La pagina ufficiale di Miles Morales specifica che la versione per PS4 richiede un "minimo" di 52GB, quindi un po' più della versione PS5. Una piccola indicazione per chi è interessato a usare i giochi PS4 anche sulla console di nuova generazione.

All'inizio saranno diciotto giochi, e nell'ipotesi che saranno più o meno uguali per spazio occupato, richiederanno almeno 700GB, cioè più o meno 40GB cada uno. Ovviamente è poco probabile che qualcuno voglia installarli tutti quanti.

La situazione però non è la stessa per tutti i giochi. Alcuni sono dei semplici porting, e possiamo supporre che occupino grossomodo lo stesso spazio. Ma ci sono casi diversi, come per esempio Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition. GTA 5 pesava 17GB su PS3, che sono diventati 70GB su PS4, e chissà quanti saranno su PS5.

Ci sembra chiaro quindi che se volete giochi di ultima generazione, e volete averne più di una dozzina sulla vostra PS5, allora forse dovreste prendere in considerazione un supporto di memoria esterno. Per i giochi più vecchi basta anche un hard disk meccanico, ma per quelli di nuova generazione sarebbe meglio avere un SSD NVMe con interfaccia PCI 4.0, così da avere i tempi di caricamento ultra-rapidi anche con la memoria aggiuntiva.

Al momento non ci risultano prodotti del genere in commercio, ma siamo abbastanza sicuri che arriveranno in tempo per quando qualcuno ne avrà bisogno. Fino ad allora, i possessori di PS5 dovranno limitare la propria libreria di giochi installati.