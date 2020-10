PS5: Sony mostra la console smontata (video ufficiale)

Sony ha pubblicato un teardown sul Blog di PlayStation in cui ci mostra l'interno di PS5.

Nel video che potete vedere qui sotto c'è Yasuhiro Ootori, VP del Mechanical Desing Dept. della divisione hardware design di Sony, che smonta la console e ci mostra tutti i componenti interni, tra cui le ventole di aerazione, l'unità disco e la scheda madre. Naturalmente noi vi sconsigliamo di provare a smontare la console a casa una volta che sarà nelle vostre mani, anche se Yasuhiro Ootori la fa sembrare una cosa semplice.

Questo video ci dà esattamente l'idea di quanto grande sia PS5. Yasuhiro Ootori è seduto, mentre PS5 è posizionata verticalmente sul tavolo, superando l'altezza delle sue spalle. Non sappiamo esattamente quanto l'uomo sia alto, ma risulta chiarissimo che si tratta di una console di dimensioni enormi.

Abbiamo potuto anche vedere per la prima volta il retro della console. Non c'è niente che non ci aspettavamo già: PS5 ha due porte USB-A, l'uscita HDMI, una porta ethernet e il connettore dell'alimentazione elettrica.

Il video prosegue mostrandoci come rimuovere il supporto quando si posiziona la PS5 in verticale, e come fissarlo quando invece la si posiziona in orizzontale.

Una volta rimossi i lati esterni in plastica bianca viene svelata un’interfaccia M.2 con supporto PCle 4.0. per future espansioni dello spazio di archiviazione.

Più silenziosa

Sony ha anche affermato che PS5 sarà molto più silenziosa di PS4, dicendo di non vedere l'ora che gli utenti percepiscano la differenza in prima persona.

Sony ha impiegato cinque anni a progettare PS5, e il 19 novembre ormai è sempre più vicino. Il duro lavoro dell'azienda sta dunque per dare i suoi frutti, e non vediamo l'ora di provare la console noi stessi.