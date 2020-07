PS5, con la console next-gen non sarà necessario avviare i giochi

L'accesso istantaneo ai contenuti dei giochi su PS5 (a quanto pare una funzionalità chiamata Attività) è stata illustrata nel dettaglio in un articolo dedicato al gioco di corse WRC 9 rimosso dopo poche ore. In un'anteprima di Gamereactor dedicata al titolo next-gen veniva illustrato il funzionamento nel dettaglio (citando tanto di nome ufficiale della funzionalità) sulla possibilità di accedere ad alcuni contenuti del gioco direttamente dalla dashboard.

La funzione Attività, secondo quanto spiegava l'articolo, permette di «accedere istantaneamente ad alcuni tracciati del gioco direttamente dalla dashboard della console».

Il sito Gematsu aveva a sua volta fatto una copia dell'articolo e pubblicato un tweet con alcuni passaggi salienti:

Gamereactor preview article for WRC 9 mentioned an unannounced #PS5 feature. Article was here but was taken offline: https://t.co/BIKFZEAhnLArchive: https://t.co/zVtjk94ux0 pic.twitter.com/5VdNwyEPpQJuly 28, 2020

In ogni caso non è la prima volta che si accenna a questa funzionalità di accesso istantaneo ai contenuti dalla dashboard tanto che Sony stessa in passato ne aveva parlato indirettamente.

Come ricostruisce il sito Eurogamer, in uno degli articoli successivi all'annuncio di PS5, la testata Wired aveva raccolto alcune dichiarazioni del chief architetct di PS5 Mark Cerny: «Anche se caricare i giochi sarà particolarmente veloce, non vogliamo che i giocatori siano costretti necessariamente ad avviare il gioco».

«I server dei titoli multiplayer online mostreranno direttamente sulla dashboard gli eventi in corso. I giochi single-player, invece, daranno ai giocatori informazioni su quali missioni possono compiere con relative ricompense. Tutte queste informazioni saranno disponibili sull'interfaccia in modo che i giocatori possano accedere direttamente a ciò che preferiscono».

Il nome Attività è al momento inedito anche se dall'articolo di Gamesreactor non era chiaro se fosse un nome ufficiale o la definizione che viene data all'interno del gioco WRC 9.

PS5 e accesso istantaneo: alcune ipotesi

Le informazioni sui caricamenti istantanei di alcuni contenuti di WRC 9 permettono di ipotizzare come questa funzione potrà essere implementata su altri giochi: non è escluso, ad esempio, che direttamente dalla dashboard della console si potrà passare a specifiche modalità multiplayer, mentre nei giochi single player si potrà caricare direttamente dall'interfaccia l'ultimo salvataggio. L'idea generale è che il punto di partenza per giocare non sarà più il menu dei singoli giochi quanto la dashboard della PS5, una funzionalità che sicuramente si presta a molti utilizzi a secondo del gioco.

Prendendo per buono che Attività sia il nome definitivo, ci aspettiamo di conoscere ulteriori dettagli su questa funzionalità prima del lancio insieme al prezzo e alla data di uscita della console.