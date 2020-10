PS5 a 499 euro. Troppo bello per essere vero, e infatti era falso

Amazon Francia ha confermato a TechRadar che il prezzo e la data di uscita trapelati di PS5 sono falsi e non provengono dalle loro pagine. Un portavoce di Amazon Francia ha dichiarato che "la pagina di PS5 che mostra un prezzo di 499 euro e il 20 novembre come data di uscita è falsa e non proviene dal nostro sito web".

Come abbiamo detto di seguito: fate attenzione alle false notizie in merito ai prezzi di PS5.

Giorni fa, il prezzo di PS5 è trapelato su Amazon, questa volta in Francia, e diverse indiscrezioni avevano suggerito che la console senza lettore ottico sarebbe potuta costare 499,99 euro. La pagina riportava anche una data di uscita fissata per il 20 novembre.

Ben Geskin aveva condiviso un’immagine della pagina su Twitter , che potete vedere in basso. Tuttavia, non siamo stati in grado di verificarla personalmente e questa pagina sembra aver fatto il giro del mondo per almeno diversi giorni.

PlayStation 5 Price: 499€? Digital Edition: 399€? Not bad 👌 pic.twitter.com/JMA3Mj39U5June 16, 2020

Tutti coloro che hanno condiviso questa pagina sembra abbiano usato la stessa immagine (che presenta delle zone sfocate), quindi era praticamente impossibile trovare un'altra fonte che coincida con tale pagina.

L’indiscrezione di Amazon Francia in merito a PS5 era un po’ diversa rispetto a quella di Amazon UK, dal momento che qualcuno era riuscito a rivelare il codice ASIN di quest’ultima (ASIN è un acronimo per Amazon Standard Identification Number, che individua un codice identificativo alfanumerico a 10 cifre usato da Amazon e da aziende collaboratrici). Amazon UK ha dichiarato in seguito a IGN che l'apparizione della pagina è stata dovuta semplicemente a un errore.

È estremamente improbabile che Sony lascerebbe che informazioni precise su prezzo e data di uscita di PS5 vengano ampiamente diffuse prima di un annuncio ufficiale. Il prezzo è un fattore importante e Microsoft e Sony si tengono sicuramente d'occhio a vicenda per scoprire quale potrebbe essere il giusto prezzo per il grande pubblico.

Consigliamo di attendere il prossimo annuncio ufficiale di Sony e considerare con la dovuta cautela le false notizie che circolano in merito ai prezzi di PS5.