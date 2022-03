Per avere il Touch ID su uno smartphone Apple bisognerà aspettare iPhone 17

Gli iPhone sono sprovvisti di Touch ID da iPhone X (se non consideriamo gli economici iPhone SE). Al posto del sensore per le impronte digitali viene utilizzato il meccanismo Face ID per il riconoscimento facciale, ma secondo un analista Apple le cose potrebbero cambiare nei prossimi anni.

L'affidabile Ming-Chi Kuo ha suggerito che il sensore per le impronte digitali, che caratterizza moltissimi smartphone Android, non arriverà su iPhone 14. In un tweet ha rivelato che dovremo aspettare il 2025, l'anno in cui dovrebbe uscire l'iPhone 17.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.March 30, 2022 See more

I sensori per le impronte digitali permettono di sbloccare il telefono semplicemente appoggiando il pollice (o un altro dito) sulla parte dedicata del display, oppure su un lato del telefono. In passato questa funzione era esclusiva per gli smartphone di fascia alta, ma oggi la troviamo anche su smartphone economici.

Apple tende sempre ad arrivare in ritardo sulle nuove tecnologie per gli smartphone, come dimostrano i fori sul display (che non abbiamo ancora mai visto su un iPhone) e il 5G (arrivato solo su iPhone 12, in ritardo rispetto alla competizione).

Niente di tutto questo è certo, e probabilmente neanche Apple sa ancora con precisione come saranno gli iPhone del 2025, quindi tutte queste informazioni non sono da considerare in alcun modo confermate.