OPPO Reno8 Pro 5G ufficiale e (molto) promettente

Oppo ha appena presentato, in un evento tenutosi in quel di parigi, i nuovi smartphone della serie Reno8, cioè Oppo Reno8 e OPPO Reno8 Pro. Arriva anche il nuovo tablet OPPO Pad Air e il fitness tracker OPPO Band 2.

OPPO Reno8 Pro 5G e OPPO Reno8 5G

I prezzi OPPO Reno8 Pro 5G: €799,99

OPPO Reno8 5G €599,99

OPPO Pad Air: €299,99 o €349,99

OPPO Band 2 - non pervenuto

Gli smartphone della famiglia OPPO Reno8 si inseriscono nella fascia media, ma non si possono definire esattamente degli smartphone economici . Ancora una volta, il colosso asiatico punta sulla qualità fotografica prima di tutto.

E infatti Reno8 Pro 5G è dotato del processore MariSilicon X, che abbiamo già visto all’opera sull’eccellente OPPO Find X 5 e Find X 5 Pro . Grazie ad esso, Reno8 Pro 5G promette video 4K di qualità anche di sera e con supporto HDR.

Con la ricarica rapida da 80 watt, poi, Reno8 Pro 5G e Reno8 5G si caricano del 50% in 10 minuti, mentre basta mezz’ora per arrivare al 100%. OPPO inoltre assicura che le batteria possono sostenere fino a 1.600 cicli di ricarica mantenendo la capacità originale, quindi questi smartphone dovrebbero avere una grande longevità e valore nel tempo.

Entrambi i modelli montano uno schermo AMOLED. Il modello Pro usa il processore MediaTek Dimensity 8100-MAX, con 8GB di memoria DDR5 e 256GB di memoria UFS 3.1 per l’archiviazione. OPPO ha anche aggiunto un sistema di dissipazione custom, per garantire prestazioni migliori e un telefono che non diventa rovente quando si gioca. Sul Reno8 5G troviamo invece il MediaTek Dimensity 1300, con dissipazione a camera di vapore.

Reno8 Pro 5G è lo smartphone più sottile della Serie Reno, con uno spessore di soli 7,34 mm e un peso di 183 grammi. È disponibile nelle varianti colore Glazed Green e Glazed Black. Reno8 5G, invece, con un peso di soli 179 g e uno spessore di 7,67 mm, è disponibile nei colori Shimmer Gold e Shimmer Black e si contraddistingue per l’effetto OPPO Glow che dona allo smartphone un aspetto sfumato e riduce le impronte digitali.

I nuovi OPPO Reno8 Pro 5G e OPPO Reno8 5G sono già disponibili presso lo store Oppo ufficiali e altri rivenditori, rispettivamente a €799,99 ed €599,99.

Non mancano la classica offerta di lancio, valida fino al 30 settembre. Con OPPO Reno8 Pro 5G avrete, inclusi nel prezzo, OPPO Enco X2 , OPPO Watch Free e una cover; in più, si partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

Acquistando Reno8, invece, gli omaggi includono Enco Free 2, una Cover e l’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

OPPO Pad Air

OPPO Pad Air è un tablet leggero, come il nome fa intuire, e relativamente economico (si parte da €299), che potrebbe essere interessante per chi cerca un dispositivo semplice da tenere in casa, da usare come secondo TV (occasionale), per giocare o navigare ogni tanto.

Il design è davvero interessante, soprattutto per il peso di solo 440 grammi. Insieme a uno spessore di 6,94 mm, è un tablet da 10” leggerissimo. In confronto, iPad 10.2 pesa 487 grammi, mentre l’ultimo iPad Air arriva a 467 grammi (ma ha uno schermo leggermente più grande).

All’interno c’è il processore Qualcomm Snapdragon 680, in grado di garantire prestazioni ottimali in ogni situazione. Lo schermo da 10,36” ha risoluzione 2K, quindi mostra immagini molto nitide e definite, il che è utile non solo per le fotografie e i video, ma migliora molto l’esperienza d’uso anche quando si legge del testo. Completano il quattro 4 altoparlanti con supporto Dolby Atmos, grazie ai quali questo tablet promette un’ottima esperienza anche per guardare film e serie TV.

OPPO Pad Air è disponibile a partire da oggi su OPPO Store a un prezzo consigliato al pubblico di 349,99€ per il modello 4GB + 128GB con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style, e 299,99€ per il modello 4GB+64GB, con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style. Prossimamente, il tablet sarà disponibile anche su Amazon.it.

OPPO Band 2

Infine, OPPO ha trovato spazio anche per lanciare OPPO Band 2, il nuovo fitness tracker. Rispetto al modello precedente, si fa notare per lo schermo più grande da 1,57”, che rende le informazioni più facili da leggere. Anche la luminosità massima, 500 nit, contribuisce a una maggiore leggibilità all’esterno.

OPPO Band 2 può tracciare diverse attività sportive, i passi giornalieri, il ritmo cardiaco e il sonno, oltre che l’ossigenazione del sangue. Cè anche una funzione speciale dedicata al tennis, grazie a cui OPPO Band 2 può riconoscere diversi colpi di racchetta e di registrare cinque tipi di dati: colpi, oscillazioni della racchetta, durata dell'attività, frequenza cardiaca e calorie bruciate.

La batteria di OPPO Band 2 può durare, secondo il produttore, fino a 14 giorni; un valore eccellente, sicuramente superiore a quello dei migliori smartwatch . La ricarica rapida, inoltre, permette di “funzionare per un'intera giornata con una ricarica di soli 5 minuti e raggiungere una carica completa in un'ora”.

Non sappiamo ancora quando OPPO Band 2 sarà disponibile, né a che prezzo.