Oppo Find X5, recensione veloce

Oppo Find X5 è il “fratello minore” di Oppo Find X5 Pro , e condivide con il modello superiore quasi tutto. Questa recensione sarà quindi particolarmente compatta, perché per molti aspetti valgono esattamente le stesse cose che abbiamo detto per Oppo Find X5 Pro.

Le differenze rilevanti sono due: il materiale della back cover e il processore. Dietro, Oppo Find X5 è fatto di vetro sabbiato. Il materiale è resistente e molto piacevole al tatto, forse anche più della ceramica scelta per la variante Pro. Non c’è quella morbida curva che avvolge il modulo fotografico, che su questo modello presenta uno scalino più netto. Il vetro sabbiato infatti sale leggermente verso il modulo fotografico, ma in prossimità del bordo c’è uno “spigolo” di mezzo millimetro circa. Usando la custodia inclusa nella confezione (molto bella tra l’altro), la questione diventa del tutto irrilevante perché il modulo fotografico finisce a filo del resto, e non vedrete più alcuna differenza tra vetro e ceramica.

Oppo Find X5 è leggermente più piccolo e meno pesante rispetto al Pro: 196 grammi contro 218 grammi. Una differenza impercettibile, dovuta al fatto che lo schermo qui è leggermente più piccolo: 6,55” (1080x2400 pixel) contro 2,7” (1440x3216 pixel).

Cambiano anche la batteria e il processore ma, come vedremo, è una differenza che pesa più che altro sulla carta, mentre nell’esperienza quotidiana si faticherebbe a capire qual è l’uno e quale l’altro. In compenso Oppo Find X5 non ha evidenziato i problemi di surriscaldamento del modello Pro, comuni anche ad altri smartphone con Snapdragon 8 Gen 1.

Il comparto fotografico è lo stesso, e per questo vi riproporremo le immagini scattate con Oppo Find X5 Pro. La qualità fotografica che potete aspettarvi è identica, per questi due smartphone. E c’è la stessa, piccola lacuna, cioè uno zoom troppo poco potente per competere con altri top di gamma.

Non ci sono bug gravi, di quelli che rendono il prodotto inutilizzabile, ma una serie di piccoli fastidi che però si faranno sentire nel quotidiano, secondo la sensibilità di ognuno di noi. Fortunatamente, è il tipo di problema che si risolve con un aggiornamento.

(Image credit: Future)

In compenso però Oppo Find X5 costa circa 300 euro in meno rispetto a Find X5 Pro, con un prezzo di listino fissato a €999. Non è certo uno smartphone economico, e forse il prezzo è comunque troppo alto in rapporto alle caratteristiche, ma se non altro è competitivo rispetto agli altri top di gamma. In altre parole, è uno smartphone un pochino più facile da consigliare rispetto al suo fratello maggiore da 1.300 euro.

Oppo Find X5, prezzo e disponibilità

Oppo Find X5 è disponibile direttamente sul sito Oppo e presso i principali rivenditori. Di listino costa €999 e per il momento non siamo a conoscenza di sconti o promozioni, a parte una rivalutazione dell’usato che, secondo Oppo, può portare fino a 750 euro di vantaggi (ma ci sembra molto improbabile arrivare davvero a quella cifra).

Design

L'Oppo Find X5 è molto simile a Find X5 Pro. Così simile in effetti che a prima vista sarebbe difficile distinguerli. È uno smartphone leggermente più piccolo e leggermente più spesso (8,7 mm, contro 8,5 mm di Find X5 Pro). E pesa una manciata di grammi in più, a fronte di uno schermo più piccolo. Nell’insieme, sono due smartphone praticamente identici.

(Image credit: Future)

La differenza più importante, a livello di design, riguarda la scocca posteriore. Find X5 ce l’ha in vetro sabbiato, mentre Find X5 Pro in ceramica. Inoltre l’effetto “avvolgente” intorno al modulo fotografico è un po’ meno convincente sul modello minore, e resta un piccolissimo scalino che si può percepire con la punta delle dita. Niente di drammatico, anche perché se si usa una custodia la questione sparisce.

Oppo Find X5 è uno smartphone molto bello: il linguaggio di design, le soluzioni ingegneristiche e i materiali pregiati si combinano in uno smartphone spettacolare, che vorrete mettere in mostra.

(Image credit: Future)

Purtroppo però Oppo ha un po’ esagerato con scritte e loghi. In mezzo al modulo fotografico c’è scritto “Powered by MariSilicon”, a evidenziare il nuovo processore neurale sviluppato da Oppo per la fotografia. Poi c’è un’enorme scritta “Oppo”, e appena accanto il logo Hasselblad, solo leggermente meno enorme. E anche una marea di scritte in piccolo poco visibili, con le varie certificazioni e obblighi legali. Insomma, la tuta di un pilota da corsa ha più scritte, ma Oppo Find X5 cerca di competere.

Il bilanciere del volume è a sinistra, mentre il tasto di attivazione a destra. Sotto, il connettore USB-C e il cassettino per la SIM, insieme a una feritoia per altoparlanti. Di questi ultimi ce ne sono due, per un audio stereo. La posizione dei pulsanti, tra l’altro, ci ha dato qualche problema: sbloccano Oppo Find X5 con la sinistra, infatti, ci è capitato spesso di fare uno screenshot involontario.

Così spesso che ne abbiamo decine nella galleria del telefono, dopo un test di solo pochi giorni. Ci piacerebbe che Oppo facesse qualcosa, magari cambiando il comando per gli screenshot, con un aggiornamento software.

Oppo Find X5 non ha la certificazione IP68, mentre il modello Pro ce l’ha. Sembra uno smartphone resistente, ma la mancanza della certificazione potrebbe essere un deterrente all’acquisto, per alcuni.

Display

Oppo Find X5 ha uno schermo AMOLED da 6,55” con risoluzione 1080x2400. Oppo dichiara una luminosità massima di 1000 nit, inferiore rispetto ai 1.300 nit di Oppo Find X5 Pro.

È uno schermo da 120 Hz, con colori incredibilmente precisi e brillanti. Immagine, film e videogiochi si vedono benissimo, e davvero non c’è nulla di cui ci possiamo lamentare. Il trattamento antiriflesso è eccellente, e anche all’esterno non abbiamo mai avuto nessun problema di visibilità, anche in giornate molto soleggiate. La densità, poco più di 400 PPI, assicura una nitidezza estrema, ben oltre il limite oltre il quale non si possono percepire ulteriori miglioramenti.

(Image credit: Future)

Purtroppo, il nostro modello aveva qualche problema allo scanner di impronte digitali, che funzionava molto male; siamo riusciti a sbloccare lo smartphone solo di tanto in tanto, e solo posizionando il dito in posizioni scomodissime. Il riconoscimento facciale, di contro, funziona alla perfezione ed è fulmineo.

Fotocamera

Il modulo fotografico è esattamente lo stesso dell’Oppo Find X5 Pro, per cui vi rimandiamo alla recensione del modello superiore per i dettagli.

Qui ci limitiamo a dire che è uno smartphone eccellente per la qualità fotografica, tanto di giorno quanto di sera e in condizioni di scarsa illuminazione. Gli manca solo uno zoom ottico un po’ più potente.

(Image credit: Future)

Foto di prova

Immagine 1 di 12 Un primo piano di alcuni foglie (Image credit: Future) Immagine 2 di 12 Uno zoom 5x di uno scoiattolo (Image credit: Future) Immagine 3 di 12 Uno scatto ultra grandangolare: scorri alle immagini successive per gli zoom. (Image credit: Future) Immagine 4 di 12 Uno zoom 1x, o scatto standard (Image credit: Future) Immagine 5 di 12 Uno scatto con zoom 2x utilizzando il teleobiettivo (Image credit: Future) Immagine 6 di 12 Uno scatto con zoom 20x utilizzando lo zoom digitale (Image credit: Future) Immagine 7 di 12 Un primo piano di cibo (Image credit: Future) Immagine 8 di 12 Una ripresa notturna di alcuni edifici (Image credit: Future) Immagine 9 di 12 Un selfie in modalità standard (Image credit: Future) Immagine 10 di 12 Un selfie in modalità Ritratto (Image credit: Future) Immagine 11 di 12 Uno scatto XPan in bianco e nero (Image credit: Future) Immagine 12 di 12 Un altro scatto di una pianta in modalità macro (Image credit: Future)

Prestazioni e specifiche

L'Oppo Find X5 monta il processore Qualcomm Snapdragon 888, che ci ha permesso di ottenere 3.303 punti su Geekbench 5 (Find X5 Pro ha fatto 3.270 punti). Si tratta del processore top di gamma del 2021, che troviamo su smartphone eccellenti come Xiaomi Mi 11 o OnePlus 9 Pro . Ci sono 8GB di RAM e 256GB per l’archiviazione - non ci sono altre versioni in Italia, ufficialmente.

Lo smartphone è, in poche parole, sfacciatamente veloce. Sarebbe davvero difficile trovare una differenza con Oppo Find X5 Pro (con CPU Snapdragon 8 Gen 1) nelle attività quotidiane. Sono entrambi smartphone velocissimi e reattivi, che aprono le app in un attimo e ti fanno scorrere i social media che sembra di volare.

(Image credit: Future)

Se volete usare molte app allo stesso tempo, Oppo Find X5 non farà una piega, e volendo potrete anche montare video.

Per la cronaca, altri smartphone con Snapdragon 888 hanno ottenuto punteggi anche più alti, segno che forse Oppo ha limitato in qualche modo le prestazioni del SoC, probabilmente per garantire una maggiore autonomia.

Software

ColorOS di OPPO è un’interfaccia Android molto apprezzata, e in effetti ha molte qualità. La grafica è molto colorata e vivace, come il nome lascia intuire, ma ci sono molte opzioni di personalizzazione, comprese alcune che potremmo definire eleganti e formali.

Le opzioni di personalizzazione sono una cosa fantastica, e ci è piaciuta molto la possibilità di inserire un’immagine personalizzata nell’always-on display.

(Image credit: Future)

Però questo smartphone Android 12 ha anche qualche bug di troppo, come notifiche che non spariscono quando dovrebbero, per esempio.

Uno degli aspetti più fastidiosi è il giro assurdo che bisogna fare per disinstallare un’app; allo stesso tempo, con una pressione lunga sull’icona compare l’opzione rimuovi ma, attenzione!, facendolo non si disinstalla l’app ma si toglie solo il collegamento dalla home page. Questa funzione resta attiva anche se si disattiva il drawer, con il risultato che poi l’app così rimossa si può trovare solo cercandola nelle impostazioni. Una seccatura enorme.

(Image credit: Future)

Durata della batteria

La batteria da 4.800 mAh è leggermente più piccola rispetto ai 5.000 mAh di Oppo Find X5 Pro. Ma è più piccolo anche lo schermo, e grazie all’ottimizzazione di Oppo i consumi sono davvero molto ridotti - senza sacrificare le prestazioni.

Risultato? Questo smartphone può durare anche due giorni. Proprio così, un top di gamma che, date le giuste condizioni, non dovete ricaricare per forza ogni giorno. Intendiamoci, non consigliamo di non caricarlo tutti i giorni: stiamo solo dicendo che se dovesse capitare la necessità, facendo un po’ di attenzione a come lo si usa, sarebbe possibile. Normalmente siamo arrivati a sera con sempre almeno il 30% della batteria, e non ci siamo mai risparmiati nell’usare il nostro Oppo Find X5.

Ancora più impressionante è la velocità di ricarica da 80 watt, ed è fantastico che Oppo metta il relativo caricatore nella scatola. All’occorrenza, può caricare Oppo Find X5 da 0% a 100% in meno di mezz’ora, che è una cosa spettacolare. Se dimenticate di collegarlo durante la notte, basterà attaccare il cavo prima di entrare in doccia la mattina e sarà pronto (o quasi, dipende da quanto siete veloci) al momento di uscire.

Oppo Find X5, ne vale la pena?

(Image credit: Future)

Compratelo se ...

Vi piace l’idea di caricare in fretta Con la ricarica cablata da 80 W e la ricarica wireless da 50 W, accendi il telefono quasi ogni giorno, il che è fantastico per le persone a cui piace avere sempre il proprio dispositivo a portata di mano.

Vi piace la personalizzazione Ci sono molte opzioni di personalizzazione su Oppo Find X5, e ci sono piaciute quelle del display always-on. Potrete rendere questo smartphone davvero molto personale.

Volete una grande autonomia Oppo Find X5 ha una batteria che dura molto a lungo. Una giornata piena non sarà mai un problema, e se non lo si usa troppo arriva anche a due giorni.

Non compratelo se …

Volete uno zoom potente Oppo Find X5 ha uno zoom ottico poco potente. Le foto sono belle, ma ci sono concorrenti che fanno molto meglio da questo punto di vista.

Avete un budget limitato A €999, Oppo Find X5 non è il top di gamma più caro, ma la cifra è comunque piuttosto alta. Ci sono smartphone validissimi in commercio, che costano meno.