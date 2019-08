Oppo mostra un misterioso smartphone con schermo "Waterfall" e display curvo di 88 gradi

Oppo ha mostrato un prototipo con una nuova tecnologia chiamata "waterfall screen" e un rapporto d'aspetto maggiore. Tuttavia non è questa la caratteristica principale di questo nuovo display. Osservando le immagini condivise su Twitter e Weibo, possiamo notare che il prototipo ha un rapporto schermo-corpo leggermente più elevato del normale e il display si curva ai lati del dispositivo ad un angolo di quasi 90 gradi.

Taking borderless smartphone innovation to new heights, we're thrilled to give you a first look at 'Waterfall Screen' technology. 🤯What do you think the screen-to-body ratio is on this prototype? 😏 pic.twitter.com/99AQKh9ZgHJuly 29, 2019