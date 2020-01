Oppo Find X2, allo smartphone più atteso del 2020 manca qualcosa

Oppo ama sfoggiare nuove tecnologie e smartphone innovativi, e nel 2019 ha presentato un prototipo con fotocamera frontale sotto lo schermo. Speravamo di vedere questa meraviglia all'inizio del 2020 nel tanto atteso Oppo Find X2 , ma pare che dovremo rassegnarci. Il vice presidente di Oppo, Brian Shen, ha twittato che è improbabile che lo smartphone in arrivo disponga di tale tecnologia.

The screen on #OPPOFindX2 will still be a key focus for the device along with a lot of other industry leading features. That’s all I can say for now, but let me know any questions below. Stay tuned. 👀January 7, 2020