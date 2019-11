OPPO Reno 3, un leak mostra display da 90Hz e chip Snapdragon 735

Oppo Reno 3 è stato individuato su un post su Weibo. L'azienda ha recentemente presentato la serie Oppo Reno 2 in India con l'iconica fotocamera a scomparsa. Considerando che poche settimane fa sono emerse delle indiscrezioni relative ad Oppo Reno S, riportate da 91Mobiles, si tratta senz'altro di uno sviluppo interessante.

Basandosi sulle specifiche che sono trapelate si può dire che Oppo Reno 3 potrebbe avere un display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz ed essere alimentato dal chipset Snapdragon 735, non ancora annunciato. Ci si potrebbe aspettare che Qualcomm annunci questo processore entro la fine dell'anno, il che potrebbe decisamente coincidere con l'ipotetica presentazione del Reno 3.

Oppo Reno 3: specifiche, prezzo e caratteristiche in un leak

Si prevede che il Reno 3 abbia un display AMOLED Full HD+ (2400 x 1800 pixel) da 6.5" pollici, con una frequenza di 90 Hz. Il processore Snapdragon 735 della Qualcomm lo alimenterebbe con 8GB di RAM e due varianti per l’archiviazione, 128 GB e 256 GB. I leak mostrano anche la presenza di un sensore per impronte digitali integrato nel display, presumibilmente ottico.

Si specula che Oppo Reno 3 sia caratterizzato da quattro fotocamere posteriori così composte: una fotocamera principale da 60 MP con con grandangolo da 8MP, un teleobiettivo da 13MP e un sensore di distanza da 2MP. Nonostante il design dello smartphone sia ancora sconosciuto, c'è la possibilitá che Oppo continui ad utilizzare la fotocamera a scomparsa, cosa che nella serie Reno è per ora assente. Stando alle specifiche trapelate, la fotocamera frontale è da 32 MP.

Lo smartphone potrebbe avere una batteria da 4,500 mAh con il supporto del protocollo di ricarica veloce VOOC 4.0 30W. L'aspettativa, per quanto riguarda la connettività, è che il dispositivo presenti una piena compatibilità con la tecnologia 5G.

Per quanto riguarda il prezzo ci si aspetta che Oppo Reno 3 abbia un prezzo di partenza di 3,299 CNY (circa 430€) per la versione da 128GB e un prezzo di 3,599 (circa 470€) per la versione da 256GB.