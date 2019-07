Oppo Reno 5G arriva in Italia con TIM

Oppo Reno 5G: Specifiche tecniche Display: 6.6 pollici 2340*1080, AMOLED, 19.5:9, Gorilla Glass 6

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

RAM: 8 GB

Archiviazione: 256 GB, microSD fino a 256 GB

Fotocamera anteriore: 16MP, f/2.0

Fotocamera posteriore: principale da 48 MP, teleobiettivo da 13 MP, grandangolo da 8 MP (120 gradi), zoom ibrido 10x, doppia OIS

Batteria: 4065 mAh, ricarica rapida VOOC 3.0

Connettività: USB type C, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NR-5G, GPRS, EDGE, HSPA+,WCDMA, TD-LTE, LTE FDD

SO: ColorOS 6 (Android P)

Altro: Dual SIM, schede Nano SIM

Il 5G inizia a diventare sempre più una realtà anche nel nostro Paese, grazie agli sforzi dei vari operatori. Uno dei primi a muoversi in questo senso è stato TIM che al momento ha attivato la rete nelle città di Torino e Roma e ha anche attivato le offerte compatibili con questa nuova tecnologia, comprensive di smartphone 5G.

Al momento TIM offre Samsung Galaxy S10 5G e Xiaomi Mi MIX 5G 128 GB, ma a partire da fine luglio arriverà anche Oppo Reno 5G nelle varianti Ocean Green e Jet Black. Si tratta di un'esclusiva TIM, frutto anche della strategia di Oppo che ha scelto diversi partner globali, tra cui l'operatore italiano, per entrare nel mondo del 5G.

Tra i punti salienti dello smartphone ricordiamo il particolare meccanismo di fotocamera frontale a scomparsa, la tripla fotocamera posteriore, la CPU Snapdragon 855 e la batteria da 4065 mAh.

Altro aspetto da menzionare è il sistema di ricarica rapida a bordo su questo smartphone. Infatti non si tratta di SuperVOOC, tecnologia vista in prodotti come RX17 Pro e la versione Lamborghini del Find X, ma di VOOC 3.0 che, a detta del VP di Oppo, permette un incremento della velocità di ricarica del 23,8% rispetto alla versione precedente, VOOC 2.0.

Lo smartphone sarà disponibile a un prezzo di 899,90 euro, ma prossimamente TIM presenterà offerte rateizzate per l'acquisto del dispositivo.