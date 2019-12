Oppo Reno3 monterà un chip MediaTek Dimensity 1000

La gamma Oppo Reno3 sarà presentata a fine dicembre, in Cina. Abbiamo scoperto gran parte delle specifiche: un Soc MediaTek Dimensity 1000 alimenterà Oppo Reno3. La serie Oppo Reno3 sarà la prima gamma dell’azienda a offrire smartphone 5G di fascia media. Includerà Reno3 e Reno3 Pro ed entrambi dovrebbero montare modem 5G.

Oppo Reno3 Pro (Image credit: Oppo)

Specifiche

Conosciamo già le specifiche del Reno3 Pro per via delle informazioni divulgate dai dirigenti di Oppo. Monterà il nuovo chipset Snapdragon 765G e un modem 5G integrato. Il display sarà curvo e avrà un notch, mentre sulla scocca posteriore troveremo un blocco con quattro obiettivi.

Avrà una batteria da 4.025 mAh con supporto per la ricarica rapida VOOC. Lo smartphone peserà meno di 180 g e avrà uno spessore di 7,7 mm.

A parte un rendering, non si sapeva molto sull’Oppo Reno3. Un report di xdadevelopers suggerisce che il dispositivo sarà dotato di uno dei nuovi chip 5G della serie MediaTek Dimensity 1000, recentemente annunciata.

Questi chip dovrebbero rendere gli smartphone 5G più convenienti. La gamma include un chipset di fascia alta (MTK 6889) e due di fascia media. È probabile che Reno3 monti il Soc MediaTek MTK 6885 di fascia media, altrimenti noto come Dimensity 1000L. Avrà un display con notch e un array con 4 fotocamere posteriori, le restanti specifiche sono attualmente sconosciute.

In precedenza non era noto se il modem 5G fosse esclusivo per la versione Pro; gli inviti menzionano "Reno3 5G launch event", per cui sembra che anche il modello base supporterà la connessione di nuova generazione.

La serie Oppo Reno3 sarà presentata in Cina il 26 dicembre e competerà con gli altri smartphone di fascia media 5G del 2020 (Redmi, Vivo e Realme).