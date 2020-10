OnePlus Z, trapelate le possibili specifiche e la data di uscita

The OnePlus Z should be a cheaper alternative to the OnePlus 8 (above)

Pensiamo che OnePlus possa cambiare abitudini da quest’anno, rilasciando un dispositivo di fascia media che probabilmente si chiamerà OnePlus Z . Grazie a una serie di leak, ora abbiamo anche una chiara idea di ciò che potrebbe offrire.

Un utente di DesiDime (una shopping community indiana) ha pubblicato uno screenshot di quello che sembra essere un sondaggio ricevuto tramite PayBack (un programma a premi per i clienti indiani) che indagherebbe sull’interesse nei confronti di uno smartphone OnePlus con determinate specifiche che non corrispondono a nessun dispositivo OnePlus attualmente in commercio.

Le specifiche sono tipiche di un dispositivo di fascia media, e anche se non sappiamo ancora un nome ufficiale, pensiamo che possa trattarsi di OnePlus Z.

Lo smartphone dovrebbe utilizzare un chipset Snapdragon 765 (con supporto alla tecnologia 5G), 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, un display Super AMOLED da 6,55 pollici con un refresh rate a 90 Hz, sensore per le impronte digitali posizionato sotto allo schermo, una fotocamera posteriore con tre obiettivi, uno da 64 MP, uno da 16MP e uno da 2MP, una fotocamera frontale da 16 MP e una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 30 W.

Ovviamente queste sono le classiche informazioni da prendere con le pinze, anche perchè non corrispondono ai leak trapelati in precedenza. Un benchmark per esempio mostrava in elenco uno smartphone con lo stesso processore, ma con una RAM da 12 GB, mentre un altro leak , differiva su quasi ogni singola specifica elencata, anche se si riferisce a notizie piuttosto datate di fine 2019.

Quest'ultimo rumor, anche se molto diverso dalle voci precedentemente trapelate, si riferisce a un vero sondaggio, è quindi improbabile che le specifiche siano state inventate. Ma è possibile che lo screenshot sia stato modificato prima della condivisione.

L’uscita è imminente e il prezzo è davvero basso

Oltre alle specifiche, il sondaggio si riferisce anche al prezzo, 24.990 rupie indiane, che corrispondono a circa 290 euro. Il team di XDA Developers , che ha individuato il leak, ci fa notare anche che i prezzi dei telefoni OnePlus in India sono molto inferiori rispetto alla maggior parte degli altri Paesi, quindi anche se questo potrebbe essere il prezzo reale, è meglio aspettare una conversione ufficiale.

Scopriremo presto quale tra le tante indiscrezioni arrivate sarà quella vera, visto che a quanto pare OnePlus Z dovrebbe essere presentato a luglio e che un nuovo leak ci dà addirittura informazioni più specifiche, affermando che il telefono verrà annunciato in India il 10 luglio.