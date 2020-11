Specifikationer og lanceringsdator for OnePlus Z lækket

OnePlus Z venteres at være et billigere alternativ til OnePlus 8 Pro

OnePlus ventes at bryde sit sædvanlige mønster og lancere en ekstra mellemklassemodel med navnet OnePlus Z. Takket være en spørgeundersøgelse har vi nu et bedre indblik i, hvad den kommer til at byde på. En bruger på den indiske hjemmeside DesiDime har offentliggjort et screenshot af hvad der ligner en spørgeundersøgelse fra det indiske kundefordelsprogram PayBack, hvor der spørges ind til, hvor interesseret man vil være i en OnePlus-telefon med et udvalg af specifikationer, som ikke stemmer overens med nogen eksisterende OnePlus-telefon.

Specifikationerne passer på en telefon i mellemklassen, så hvis det viser sig at være en ægte model, er der en god sandsynlighed for, at der er tale om OnePlus Z.

Specifikationerne inkluderer en Snapdragon 765 (med 5G-understøttelse), 6GB RAM, 128GB lagerplads, 6,55 tommer Super AMOLED-skærm med 90Hz opdateringshastighed, fingeraftrykslæser i skærmen, et triple-kamera på bagsiden med 64, 16 og 2MP, et frontkamera på 16MP i et kamera hul og et batteri op 4.300mAh med 30W hurtigopladning.

Vi bør naturligvis, som altid, tage dette med et gran salt, især fordi de ikke stemmer overens med tidligere lækager. Den kendte rygtesmed @MaxJmb er desuden gået ud og har afkræftet rygtets ægthed. Samtidig bør det nævnes, at hvad vi tidligere har hørt virker en anelse suspekt, og at disse specifikationer faktisk virker mere sandsynlige.

Lav pris og nært forestående lancering

Udover specifikationer får vi også en pris på 24.990 indiske rupier, hvilke cirka svarer til 2.200 danske kroner. Prisen virker umiddelbart lav, men her er det værd at huske, at priserne på OnePlus-telefoner generelt er lavere i Indien, så den kommer nok til at koste noget mere i Danmark.

Vi bliver måske klogere på om noget af dette passer, og om OnePlus Z lander d. 10. juli, som rygterne peger på. Informationen stammer fra en pålidelig kilde inde i firmaet, som skulle have talt med Android Central.

Dette er det mest konkrete rygte vi endnu har i forhold til en lanceringsdato, men vi må vente og se, om det holder stik.