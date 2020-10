OnePlus Nord potrebbe avere una fotocamera migliore di OnePlus 8

OnePlus Nord sarà il nuovo dispositivo economico dell'azienda e stanno uscendo allo scoperto sempre più novità riguardo le specifiche tecniche. Una nuova indiscrezione suggerisce che lo smartphone avrà quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 MP.

Le restanti fotocamere incudono un grandangolo da 8 MP e una lente macro da 5 MP, oltre a un sensore di profondità da 2 MP per gli scatti in modalità ritratto, secondo quanto afferma Android Central . Una fonte avrebbe confermato al sito che lo smartphone somiglierà molto a OnePlus 8, a eccezione del comparto fotografico che verrà spostato sul lato sinistro della scocca e del display, che avrà dimensioni maggiori per ospitare una doppia fotocamera frontale con obiettivi da 32 MP e 8 MP.

Tutte queste informazioni confermano quando asserito dal dirigente OnePlus Carl Pei, che ci ha rivelato in esclusiva che OnePlus Nord avrà una fotocamera da top di gamma. Non ha detto nulla riguardo le specifiche esatte, ma le indiscrezioni su una quadrupla fotocamera posteriore confermerebbero l'ambizione di portare una fotocamera dalle ottime prestazioni su uno smartphone dal prezzo contenuto.

Altre specifiche

Durante l'intervista Pei ci ha anche detto che OnePlus Nord monterà lo Snapdragon 765G con supporto 5G, un'ottima notizia se consideriamo il prezzo relativamente basso che avrà lo smartphone.

Alcune indiscrezioni hanno suggerito altre specifiche, per esempio il fatto che lo smartphone avrà 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, un display AMOLED da 6,55'' con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e scanner per le impronte digitali integrato, una batteria da 4.300 mAh e supporto alla ricarica rapida da 30W. Tutte queste informazioni naturalmente vanno prese con le pinze, in quanto nulla è ancora stato confermato ufficialmente. La stezza indiscrezione ad esempio suggerisce anche che OnePlus Nord sarà dotato non di quattro, ma di tre fotocamere posteriori e che il sensore principale sarà da 64 MP.

Non ci resta che aspettare l'evento di presentazione, che si terrà il 21 luglio.