iPhone SE 2020 vs OnePlus 8: quale scegliere?

Apple ha svelato il tanto atteso iPhone SE 2020 un giorno dopo il lancio ufficiale di OnePlus 8 . Le due aziende hanno progettato e introdotto i rispettivi smartphone con uno scopo sostanzialmente simile: offrire un prodotto di qualità e che non costasse troppo. Detto questo, Apple e OnePlus hanno adottato approcci differenti per raggiungere quest’obiettivo.

L'iPhone SE 2020 ricorda un iPhone 8, infatti ha le stesse dimensioni, comparto fotografico e display da 4,7 pollici del vecchio dispositivo..SE 2020, tuttavia, monta il potente SOC A13 Bionic, lo stesso incluso nella gamma iPhone 11 , quindi il nuovo iPhone "economico" non solo è molto più veloce dell'iPhone 8, ma riceverà aggiornamenti iOS per molti anni.

OnePlus 8, invece, è un top di gamma con un prezzo inferiore a quello della concorrenza. Costa più dell'iPhone SE 2020, ma offre un comparto fotografico migliore, un display OLED da 6,55 pollici con cornici ultrasottili e qualche chicca come il sensore di impronte digitali integrato nello schermo.

OnePlus 8 sembra superiore in ogni aspetto, tuttavia confronteremo entrambi i dispositivi categoria per categoria.

Prezzo e disponibilità

L'iPhone SE 2020 sarà in vendita dal 24 aprile, ma è già prenotabile sul sito Apple. Il prezzo dei vari modelli cambia a seconda della memoria interna: quello da 64GB costa 499 euro, quello da 128GB viene 549 euro e quello da 256GB raggiunge i 669 euro; è disponibile in bianco o nero, oltre che nell’edizione rossa PRODUCT RED, che include una donazione al Global Fund contro l’AIDS.

OnePlus 8 è disponibile per il preordine e verrà distribuito dal 21 aprile; include 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e verrà venduto a 719 euro.

Design

Come accennato in precedenza, l'iPhone SE 2020 è ispirato al vecchio iPhone 8; diamine, vanta persino le stesse dimensioni (138,4 x 67,3 x 7,3 mm).

La differenza con gli iPhone 6, 7 e 8 è davvero risicata per cui passare all’iPhone SE 2020 sarà facile per chi è in possesso di uno di questi vecchi modelli. Il design è pressoché identico: spesse cornici superiore e inferiore e un lettore di impronte digitali Touch ID sul tasto home fisico. Il bilanciere del volume e il pulsante d’accensione sono collocati a sinistra, mentre il pulsante di blocco a destra.

Il pannello posteriore, interamente in vetro, ha la stessa fotocamera singola e il flash in alto a sinistra, mentre il peso del dispositivo scende a soli 140 grammi. Infine vanta la certificazione IP67.

OnePlus 8, d'altra parte, ha un design elegante e moderno. Le cornici sono ultrasottili come quelle del Samsung Galaxy S20 , e gli angoli smussati. Il display ha un formato 20:9, tuttavia è più comodo da impugnare di quanto suggeriscano le sue dimensioni (160,2 x 72,9 x 8 mm). Il peso è di 180 grammi, il che lo rende più leggero della maggior parte dei rivali.

OnePlus 8 vanta un sensore per impronte digitali in-display. Il bilanciere del volume è collocato sul lato sinistro, mentre il pulsante di accensione e lo slider per mutare i suoni sono sulla destra. Il blocco posteriore ha una forma rettangolare ed è disposto in verticale, ed è l’unica soluzione di continuità tra il vetro del pannello anteriore e posteriore. OnePlus 8 non ha alcuna certificazione IP, ma la solita garanzia di OnePlus che sia resistente all'acqua.

Display

Il display AMOLED da 6,55 pollici di OnePlus 8 è nitido, luminoso ed è perfetto per giocare o riprodurre video; vanta una risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) e un’incredibile luminosità (dichiarata) di 1300 nit, ergo è facilmente visibile anche alla luce diretta del sole.

L'iPhone SE 2020 ha un Retina display LCD IPS da 4,7 pollici con risoluzione HD. Obiettivamente, è alquanto inferiore a quello offerto dalla concorrenza (e non solo di OnePlus 8).

Comparto fotografico

L'iPhone SE 2020 offre una sola fotocamera posteriore da 12MP e una fotocamera frontale da 7MP. I progressi rispetto ai modelli precedenti sono tutti nel software e nelle capacità del chip A13 Bionic; sia le riprese posteriori che quelle frontali possono essere eseguite in modalità ritratto.

Il blocco posteriore di OnePlus 8 ospita una fotocamera principale da 48MP, che supporta la tecnologia di pixel binning 4in1 per foto migliori in condizioni di scarsa luminosità; si aggiungono una lente ultra grandangolare da 16MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP.

Prestazioni

OnePlus 8 monta un SOC Snapdragon 865, 8 GB di RAM e 128GB di storage, che si traducono in prestazioni formidabili, infatti i punteggi di Geekbench 5 sono alla pari con quelli della gamma Galaxy S20. E a differenza del nuovo iPhone di fascia media, OnePlus 8 supporterà le connessioni 5G e le frequenze sub-6. L'iPhone SE 2020 ha lo stesso SOC A13 Bionic della gamma iPhone 11, il che potrebbe renderlo lo smartphone di fascia media più veloce sul mercato.

Non è chiaro di quanta RAM disporrà il nuovo SE: potrebbe anche averne solo 2GB, come l’iPhone 8. Detto questo, il sistema operativo iOS è molto efficiente, tant'è vero che l'iPhone 11 ne monta solo 4GB.

Autonomia

Anche in questo caso, Apple non ha ancora pubblicato informazioni in merito limitandosi a un "dura circa quanto un iPhone 8"; potrebbe dunque disporre di una batteria di soli 1.821mAh come quella dell'iPhone 8.

È plausibile che, nella confezione dei SE 2020, saranno inclusi caricabatterie Lightning da 5W, sebbene il dispositivo potrebbe supportare la ricarica rapida da 18W, visto che Apple ha dichiarato che basteranno 30 minuti per caricare la batteria al 50%. Potrebbe anche supportare la ricarica wireless con i caricabatterie Qi.

OnePlus 8 monta una batteria da 4.300mAh e, sebbene l’autonomia non sia sempre correlata alla capienza della stessa, probabilmente durerà molto più a lungo dell'iPhone SE 2020.

Nella confezione dell’OnePlus 8 è incluso un caricabatterie WarpCharge 30T da 30W, che può caricare la batteria al 90% in poco meno di un'ora. Purtroppo, OnePlus 8 non supporta la ricarica wireless.

Conclusioni

iPhone SE 2020 e OnePlus 8 attireranno probabilmente diversi consumatori: coloro interessati all’ecosistema Apple valuteranno l’acquisto del SE 2020, mentre quelli che preferiscono Android o desiderano una scheda tecnica superiore opteranno per OnePlus 8.

Entrambi i prodotti mostrano le caratteristiche distintive dei rispettivi marchi: l'iPhone SE 2020 esegue il sistema operativo iOS 14 e supporterà le versioni successive, mentre OnePlus 8 si affida al rodato OxygenOS. Speriamo che questo confronto vi abbia aiutato a comprendere i tratti distintivi e i punti deboli delle due soluzioni.