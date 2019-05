OnePlus Bullets Wireless 2, i nuovi auricolari da abbinare a OnePlus 7 Pro

OnePlus ha presentato i suoi ultimi auricolari wireless, i Bullets Wireless 2, insieme ai modelli smartphone OnePlus 7, OnePlus 7 Pro e OnePlus 5G.

Questi auricolari di seconda generazione saranno disponibili per l'acquisto dal 21 maggio al prezzo di € 99,00, e sono molti simili agli auricolari originali One Plus Bullets Wireless, ma sono stati migliorati per quanto riguarda la durata della batteria e la connettività.

I Bullets 2 Wireless di OnePlus supportano la tecnologia Warp Charge e necessitano di soli ''10 minuti di ricarica per un'autonomia di 10 ore''.

Questo è davvero un grosso miglioramento rispetto agli originali, che offrono solo 5 ore di autonomia con una ricarica di 10 minuti.

La durata della batteria in generale sembra migliorata, infatti i Bullets Wireless 2 possono vantare una durata della batteria fino a 14 ore, a differenza delle misere 8 ore del modello precedente.

Connettività e suono sono migliorati

I nuovi OnePlus Bullets Wireless 2 costano circa 30 euro in più rispetto al modello precedente, ma OnePlus sostiene che regalino ''un'esperienza audio straordinaria''.

L'azienda cinese sostiene che i nuovi auricolari siano provvisti di una ''struttura del driver in tre parti rinnovata in lega di alluminio'', e ogni auricolare è provvisto di un ''driver dinamico per bassi e alti di ottima qualità''.

La qualità audio dovrebbe essere migliore rispetto al modello precedente, infatti gli auricolari OnePlus Bullets Wireless 2 supportano la tecnologia aptX HD, il che significa che ''supportano audio ad alta risoluzione e 24bit'', che OnePlus definisce ''migliore della qualità dei CD''.

Immagine: OnePlus (Image: © OnePlus)

I nuovi Bullets Wireless supportano la tecnologia Bluetooth 5.0 e la funzionalità Quick Pair che permette ai Bullets Wireless 2 di essere associati agli smartphone OnePlus in modo ''veloce e semplice''.

Come il modello originale, anche gli OnePlus Bullets Wireless 2 sono collegati tra di loro da un filo, e l'estremità di ogni auricolare è magnetica, il che vi permette di tenerli insieme intorno al collo per evitare che vi diano fastidio.

Unire gli auricolari mette anche in pausa la musica in riproduzione: si tratta di una funzione comoda, molto carina per chi odia controllare la musica da remoto. Una volta separati gli auricolari, la musica riprenderà da dove la avete interrotta.