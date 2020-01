OnePlus 8 Pro è probabile che riceva la ricarica wireless

La serie OnePlus 8 dovrebbe essere introdotta nella prima metà di quest'anno e le ultime indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo di fascia alta verrà fornito con la ricarica wireless integrata.

Secondo il tipster di Twitter Max J , qualcuno che è riuscito a far trapelare informazioni corrette in passato, la società adotterà la ricarica wireless per la prima volta quest'anno.

Il tipster ha pubblicato il tweet con la didascalia "carica come un professionista", il che suggerisce che questa potrebbe essere una funzione esclusiva di OnePlus 8 Pro, piuttosto che essere presente anche sul modello standard OnePlus 8.

OnePlus sta lavorando su uno schermo da 120Hz

Il CEO di OnePlus, Pete Lau, è stato in precedenza pubblicamente scettico sulla tecnologia di ricarica wireless, definendola "di gran lunga inferiore" alla tecnologia di ricarica rapida della società che utilizza il classico cavo.

Se OnePlus includerà la tecnologia wireless nel suo prossimo top di gamma, non significa che lascerà perdere la sua ricarica rapida Warp Charge, la quale è disponibile sui dispositivi attuali nel momento in cui si utilizza un cavo.

Includendo la ricarica wireless, OnePlus offrirà altri metodi per assicurarvi che il vostro dispositivo non si esaurisca, e nel complesso questo sarà positivo per tutti gli utenti.

L’aggiunta della ricarica wireless potrebbe significare un aumento del prezzo della serie OnePlus 8, ma per scoprirlo con certezza dovremo attendere ancora un po’.

Le attuali indiscrezioni suggeriscono che la serie OnePlus 8 non sarà presentata prima del maggio di quest'anno, quando prevediamo che la società terrà il proprio evento di lancio.