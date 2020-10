Olympus OM-D E-M10 Mark IV svelata per errore da Amazon Canada

La nuova Olympus OM-D E-M10 Mark IV è stata svelata in modo poco convenzionale da un annuncio apparso su Amazon Canada, all’interno del quale si possono leggere specifiche, prezzo e data di uscita della fotocamera.

Scoperto da 43Rumors , l’annuncio sembra confermare molte delle specifiche ipotizzate nei mesi scorsi per la piccola Quattro Terzi di casa Olympus, incluso un sensore MOS da 20MP, la stabilizzazione dell’immagine su 5 assi integrata (IBIS) e un deludente schermo posteriore che si può capovolgere ma non è completamente articolato.

Nella descrizione è riportato quanto segue: "questo articolo verrà rilasciato il 25 settembre” e costerà CDN$900.45, circa 565 Euro. I rumor circolati in precedenza parlavano di un prezzo di 599 Euro per il solo corpo macchina, avvicinandosi molto alla cifra effettiva.

Non è ancora chiaro se il sensore da 20MP avrà un autofocus a rilevamento di fase, più veloce dei sistemi a rilevamento di contrasto presenti sui modelli come l’attuale Mark III, o se questo rimarrà un’esclusiva dei modelli di fascia alta come Olympus E-M5 Mark III.

Immagine 1 di 2 (Image credit: Amazon) Immagine 2 di 2 (Image credit: Amazon)

Un saggio investimento?

Naturalmente in molti si staranno chiedendo se vale la pena investire in un nuovo modello Olympus, considerando che l’azienda abbandonerà il settore delle fotocamere entro la fine del 2020.

Di certo si tratta di un aspetto da tenere in considerazione, ma non di un grande problema per le fotocamere di fascia bassa come E-M10 Mark IV. Stando al memorandum di vendita redatto dall'azienda, i nuovi proprietari "continueranno a fornire supporto per i prodotti distribuiti finora da Olympus".

Dato il grande numero di lenti per Micro Quattro Terzi (che Panasonic continuerà a supportare) le fotocamere Olympus esistenti e quelle che usciranno in futuro avranno comunque una vasta gamma di obiettivi tra cui scegliere per molti anni a venire.

La vera domanda è se Olympus OM-D E-M10 Mark IV sia o meno una valida concorrente di fotocamere come Panasonic G100. Saremo in grado di dirvelo a breve, sempre che l’annuncio apparso su Amazon Canada listing sia effettivamente attendibile.