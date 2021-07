Olimpiadi Tokyo 2020 streaming: come guardare la cerimonia di apertura gratis

Dopo una lunga, lunghissima attesa siamo giunti finalmente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La cerimonia si terrà allo Stadio Olimpico di Tokyo che ha una capienza di 68mila posti, che però rimarranno in gran parte vuoti: mancherà infatti il pubblico sugli spalti.

L'evento per la prima volta nella storia si terrà infatti a porte chiuse, poiché la pandemia di Covid-19 è ancora particolarmente attiva in Giappone, con circa 5000 nuovi casi di infezione al giorno.

La cerimonia organizzata dal Giappone, il padrone di casa, inizierà con le musiche e coreografie dello show inaugurale, a cui farà seguito la tradizionale accensione del Braciere Olimpico. Il discorso di apertura verrà tenuto dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach.

Seguirà la parata dei Paesi partecipanti, che sfileranno con i rispettivi portabandiera in testa. Saranno presenti 204 nazioni, per un totale di 206 delegazioni. La sfilata sarà inevitabilmente diversa rispetto alle altre edizioni, il numero degli atleti sarà limitato per garantire il giusto distanziamento nel rispetto delle normative anti-contagio. La sfilata proseguirà nell'ordine alfabetico kanji, in uso nel paese ospitante.

Cerimonia di apertura Olimpiadi di Tokyo 2021 in diretta streaming Data della cerimonia di apertura: 23 luglio 2021 Orario di inizio: 13:00 ora italiana, in TV le trasmissioni inizieranno su Rai 2 alle 11:20 sempre ora italiana Location: Tokyo, Japan National Stadium Streaming in diretta: DAZN Sky Sport, Euro Sport e Discovery+ Per guardare nel mondo: ecco la nostra VPN n.1, 100% senza rischi

Ci saranno anche il Team Olimpico dei Rifugiati e gli atleti rappresentati dalla bandiera del Comitato Olimpico Internazionale. La sfilata proseguirà con Islanda, Irlanda e Azerbaijan in testa al lungo corteo che sfilerà nello Stadio Olimpico di Tokyo. L'Italia si troverà al diciottesimo posto della parata, rappresentata dal ciclista Elia Viviani e dalla campionessa di tiro a volo Jessica Rossi, che porteranno lo stemma del tricolore.

La delegazione italiana, come le altre, verrà rappresentata solo da una piccola parte dei 384 azzurri qualificati. In coda al lunghissimo corteo ci saranno Stati Uniti e Francia in quanto futuri paesi ospitanti delle prossime due edizioni estive dei Giochi Olimpici, che verrà chiuso dagli atleti Giapponesi, con in testa la lottatrice Yui Susaki e il cestista Rui Hachimura.

La Corea del Nord sarà assente per la prima volta dal 1988 poiché ha deciso di rinunciare alla partecipazione "per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale dovuta al Covid-19".

La Russia, colpita dalle sanzioni anti-doping, parteciperà solamente come comitato russo olimpico (ROC, Russian Olympic Committee) e utilizzerà la bandiera del proprio Comitato, anziché quella nazionale.

Anche la pallavolista azzurra Paola Egonu avrà un ruolo da protagonista. È di pochi giorni fa la notizia che la sportiva sarà la portatrice della bandiera olimpica alla cerimonia di inaugurazione.

Come vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 gratis

In Italia la Rai trasmetterà in chiaro 200 ore di eventi sportivi legati alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e questo comprenderà anche la cerimonia di apertura che verrà trasmessa da Rai 2 a partire dalle 11:20 ora italiana. La cerimonia rimarrà disponibile successivamente anche su RaiPlay, il sito di streaming della TV nazionale, ma sarà visibile solamente dall'Italia. Per guardarla dall'estero vi servirà attivare una VPN.

Come vedere gratis le Olimpiadi di Tokyo 2020

Esiste anche un'altra possibilità per vedere la cerimonia di apertura e tutte le Olimpiadi di Tokyo 2020 gratuitamente, ed è quella di collegarsi ai servizi di streaming stranieri tramite una connessione VPN.

Il Regno Unito mette a disposizione BBC iPlayer, un servizio simile al nostro RaiPlay. Potete arrivare sul sito e guardare la lista dei contenuti, ma se cercate di accedere a questi ultimi, vi viene detto in inglese che sono visibili solo dall'UK.

Stessa cosa accade per il sito australiano 7Plus, mentre lo statunitense Peacock TV non è nemmeno raggiungibile dal nostro paese.

Basterà però attivare un servizio VPN come quello di ExpressVPN, per avere accesso a tutti gli eventi olimpionici in lingua inglese.

Come vedere la Cerimonia di apertura se non vi trovate in Italia

L'Italia ha una buona copertura mediatica dell'evento, con ben 200 ore di trasmissione Rai, che potete recuperare anche in streaming su RaiPlay se vi trovate nel nostro paese.

Tuttavia, se per motivi di lavoro o vacanza, vi trovate al di fuori del Paese, dovrete appoggiarvi necessariamente a un servizio VPN per evitare il blocco regionale.

Si tratta di un software che vi consente di "varcare i bordi digitali" che vi permetterà di usufruire dei servizi in streaming gratis e a pagamento disponibili in Italia, permettendovi di guardare le olimpiadi nella nostra lingua.

Utilizzate una VPN per guardare le Olimpiadi di Tokyo 2021 online da qualunque parte del mondo.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente.

