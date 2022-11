Offerte Black Friday, controller per iPhone in sconto del 55%

Se possedete un iPhone e state cercando un controller per il gaming non andate oltre. Il Black Friday Amazon, iniziato venerdì 18 novembre, mette a disposizione tutta la qualità dei prodotti Razer ottimizzati per iOS.

Razer Kishi è un controller progettato esclusivamente per gli smartphone Apple che può essere collegato al dispositivo solo tramite connettori Lightning. Il controller è estremamente versatile e si adatta bene a diverse misure, dall’iPhone 6 all’iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

(Si apre in una nuova scheda) Razer Kishi da 109,99€ a 49,99€ (Si apre in una nuova scheda) Tra i numerosi sconti che caratterizzano il periodo di fine novembre, questo è sicuramente uno dei migliori. Razer Kishi è disponibile al 55% in meno e, acquistarlo ora, consente di risparmiare 60 euro rispetto al prezzo originale.

Il controller presenta tutte le funzioni di quelli progettati per console: gli stick sono cliccabili e non mancano i trigger sul retro e il d-pad. La connessione diretta tramite porta Lightning riduce a zero la latenza per un’esperienza fluida anche in cloud.