Nvidia RTX 4070: svelati tre modelli diversi della nuova scheda

Secondo un recente leak, Nvidia sta preparando tre diverse versioni della scheda video RTX 4070 che variano in base alla VRAM della GPU. Sembra che l’azienda produrrà i modelli da 10 GB, 12 GB e 16 GB, uno in più rispetto a quanto annunciato per RTX 4080.

La storia rischia di ripetersi: in origine, la 4080 era stata annunciata insieme alla RTX 4090, e ci sarebbero stati due modelli: uno da 16 GB e uno più economico da 12 GB.

Si è trattato di una mossa un po' subdola da parte di Nvidia, perché non era solo la memoria a cambiare; il modello da 12 GB aveva in realtà una GPU completamente diversa e i giocatori se ne sono subito accorti. Il conseguente clamore ha portato Nvidia a ritirare completamente la RTX 4080 12GB, rilanciandola infine con il nome più appropriato di RTX 4070 Ti.



Ora, la storia rischia di ripetersi con la nuova RTX 4070. La fuga di notizie proviene dal sito web del produttore di GPU Gigabyte, dove una pagina informativa sul bundle di gioco elenca i tre modelli, ma specifica solo le differenze di VRAM: non si sa se queste schede conterranno altre differenze nascoste.

AMD e molti altri produttori hanno sovraffollato il mercato con un’abbondanza di varianti di uno stesso prodotto che, in questo caso, sono GPU con differenze minime che si contendono la stessa fascia di prezzo.

Nvidia sta commettendo lo stesso errore: anche se è solo la memoria a differire tra le tre varianti della RTX 4070, si tratta comunque di un livello di differenziazione non necessario che allontana i consumatori e non porta alcun beneficio. Questo è lo scenario migliore; nel peggiore dei casi, si ripeterà la storia che ha portato alla cancellazione del modello da 12 GB di RTX 4080.

Ciò che rende questo leak ancora più preoccupante è che la RTX 4070 è in realtà una delle GPU più attese della nuova generazione. La RTX 3070 è stata a lungo una delle migliori schede grafiche sul mercato, in grado di offrire un ottimo equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Inoltre, è strano che ci sia una versione da 16 GB della RTX 4070, considerando che attualmente c'è solo una RTX 4070 Ti sul mercato che ha 12 GB di VRAM. Una GPU meno potente con più VRAM potrebbe servire per alcuni scopi specifici e di nicchia, ma sembra comunque una mossa strana da parte di Nvidia.