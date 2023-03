Nvidia RTX 4070 e RTX 4060 sono realtà, lo rivela Gigabyte

Sembra che Gigabyte abbia appena spoilerato una grande sorpresa da parte di Nvidia, facendo accidentalmente trapelare due nuove schede video: Gigabyte RTX 4070 AERO OC 12GB e Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8GB.

Il tempismo non è dei migliori, dato che è in corso la GTC (GPU Technology Conference) di Nvidia. Mentre l’azienda preferirebbe che ci concentrassimo sulle novità della conferenza riguardanti i suoi progressi nell'ambito dell'intelligenza artificiale e della tecnologia di livello enterprise, gli ultimi accenni alla possibilità di avere finalmente schede più accessibili potrebbero far passare in secondo piano gran parte di quanto mostrato alla conferenza.



Come riferisce Videocardz, nell'ultima versione del software Gigabyte Control Center, utilizzato per operazioni quali il monitoraggio e l'overclocking delle GPU e la configurazione dell'illuminazione RGB, sono stati individuati riferimenti ai prodotti "GV-N4070AERO OC-12G" e "GV-N4060GAMING OC-8GD".

A differenza di altri produttori, le convenzioni interne di Gigabyte per la denominazione dei prodotti consentono di decifrare con relativa facilità a quali GPU potrebbero riferirsi: una RTX 4070 con 12 GB di memoria e una RTX 4060 con 8 GB.

Ottime notizie per i videogiocatori

Il leak, il quale sembra essere piuttosto definitivo, è un errore che potrebbe infastidire Nvidia che non ha ancora annunciato ufficialmente la RTX 4070 o la RTX 4060 e probabilmente stava preparando qualcosa per il lancio.

Videocardz sostiene di essere in possesso di informazioni che indicano che la RTX 4070 sarà annunciata il 12 aprile, ma non ha informazioni simili sulla RTX 4060. Tuttavia, possiamo già affermare che quanto rivelato sia una notizia più che gradita per i giocatori.

Al momento, Nvidia ha rilasciato solo costose GPU desktop di fascia alta nella sua ultima serie 40 "Ada Lovelace": RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070 Ti. Sebbene queste siano alcune delle migliori schede grafiche mai realizzate, non tutti possono permettersi (o hanno bisogno) di GPU così potenti.

Per molti giocatori PC con un budget limitato, è stato come se Nvidia si fosse dimenticata di loro. Trascurare una grossa fetta di mercato non è mai una buona idea, a prescindere dalla solidità della propria posizione di leader di mercato, e i rivali AMD e Intel sono stati più che felici di intervenire con schede grafiche a prezzi accessibili.



È quindi bello vedere che Nvidia sta pianificando di rilasciare nuovamente GPU a prezzi accessibili, anche se, in assenza di un annuncio ufficiale, al momento non sappiamo quali saranno i prezzi di lancio.