Nvidia GeForce RTX 4090 Mobile è più veloce di una RTX 3090 desktop

Con l'avvicinarsi del CES 2023, le info riguardo le novità ancora da svelare da parte di Nvidia non fanno altro che susseguirsi. Tra le recenti indiscrezioni, sono ora emerse alcune specifiche sul chip della RTX 4090 Mobile equipaggiato su un portatile non ancora ufficializzato, che riporta il numero modello "X370SNx".

Il notebook è equipaggiato con una CPU Intel Core-13900HX da 24 core, che l'azienda di Santa Clara deve ancora presentare in occasione del CES 2023, e si tratta quindi di un prodotto top di gamma pensato per i giocatori. Le info condivise da VideoCardz confermano, a ogni modo, la configurazione praticamente analoga al chip grafico della RTX 4080 per sistemi PC desktop, riguardo CUDA core e memoria della RTX 4090 Mobile.

Entrambe le schede fanno infatti uso del chip grafico AD103, equipaggiato con 76 unità di calcolo che includono un totale di 9728 CUDA core. Identica anche la VRAM da 16GB, fatta eccezione per la tipologia dei moduli, la quale dovrebbe essere GDDR6 invece di GDDR6X.

(Image credit: Videocardz)

Parlando di frequenze, RTX 4090 Mobile dovrebbe spingersi fino a un massimo di 2040 MHz. Basandosi su questo dato e sul numero di unità CUDA incluse, la GPU dovrebbe esprimere una potenza computazionale massima di 38,9 TFLOP in FP32 a precisione singola.

Nei benchmark sintetici, la GPU si posizionerebbe dietro la RTX 4070 Ti desktop e, al tempo stesso, davanti la RTX 3090. In un paragone diretto con una scheda Nvidia della generazione passata del segmento mobile, la scheda video risulta più veloce di del 54% rispetto alla RTX 3080 Ti. La RTX 4090 desktop ha tuttavia prestazioni superiori del 40%.

Sia la RTX 4070 Ti che la RTX 4090 usciranno a gennaio, in concomitanza del CES 2023 durante il quale Nvidia terrà il suo evento "GeForce".

Fonte: VideoCardz