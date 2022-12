Nvidia RTX 4070 Ti è ufficiale, sarà disponibile dal 6 gennaio

É ufficiale: Nvidia RTX 4070 Ti verrà presentata in occasione del CES 2023 che avrà inizio la prossima settimana, in data 6 gennaio.

Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane relative alla variante custom prodotta da PNY e basata sul processore grafico AD104, la variante vanilla di RTX 4070 Ti è comparsa all'interno del software Nvidia Omniverse View, un'applicazione di 3D rendering sviluppata dal produttore che consente di visualizzare i progetti in 3D, modificarli e aggiungere note.

Di recente, Nvidia ha modificato i requisiti di sistema dell'app includendo la GeForce RTX 4070 Ti tra i componenti consigliati. Di fatto, questa è la prima conferma ufficiale dell'esistenza della scheda video anche se, come detto in precedenza, c'erano già diverse conferme a riguardo.

(Image credit: Videocardz)

La RTX 4070 Ti compare tra i requisiti a fianco della RTX A4500, un'altra scheda video basata sulla GPU Ampere GA102 che dispone di 20GB di memoria. Stando a quanto indicato, la RTX 4070 Ti potrà invece contare su 12GB VRAM.

Confermata anche la presenza della GPU AD104 che verrà utilizzata esclusivamente per questo modello. Come forse ricorderete, la SKU era già stata annunciata due mesi fa per poi essere cancellata ma, a quanto pare, Nvidia ha fatto nuovamente retro front.

Infine, stando a quanto riportato da Wccftech, Nvidia avrebbe fissato il prezzo di RTX 4070 Ti a 799$, circa 100$ in meno rispetto a quanto previsto inizialmente. Tuttavia, per avere conferme a riguardo dovremo attendere il 6 gennaio.