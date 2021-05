Nintendo Switch Pro confermata per errore? Ecco cosa sappiamo

L'azienda produttrice di OLED Universal Display Corp potrebbe avere rivelato inavvertitamente l'arrivo della tanto discussa Nintendo Switch Pro (o Nintendo Switch 2), infatti la trascrizione di una recente chiamata agli investitori organizzata dall'azienda conteneva un riferimento a una "nuova Switch Pro" e alla scelta di un pannello OLED per lo schermo.

A segnalare il fatto, riportato anche da Nintendo Life, è l'account Twitter Spawn Wave: a quanto pare, il CEO di Universal Display Corp CEO Steven V. Abramson, in occasione di una chiamata agli investitori, avrebbe dichiarato: "...Nintendo ha scelto uno schermo OLD per il nuovo Switch Pro per via dei suoi vantaggi in termini di contrasto più elevato e tempi di risposta più rapidi".

In precedenza, alcune segnalazioni suggerivano che Nintendo Switch 2 sarebbe arrivata con un display OLED da 7", prodotto da Samsung Display. Nella chiamata di Universal Display Corp agli investitori è stato detto inoltre: "...Samsung Display ha annunciato un'espansione intensiva della presenza dei propri OLED nei mercati dei monitor gaming, smartphone e laptop".

Interesting to see Universal Display Corp mention the reports around Nintendo choosing OLED for their Switch Pro in their Q1 investors call pic.twitter.com/RUrJ0qvBiAMay 10, 2021 See more

Switch Pro: una conclusione scontata?

La chiamata agli investitori di Universal Display Corp sembra in linea con i precedenti leak relativi alla Nintendo Switch Pro. Tuttavia, vale la pena sottolineare che Nintendo non ha ancora rilasciato alcun annuncio ufficiale circa il nuovo modello di Switch. Inoltre, sembra che l'azienda abbia anche incrementato la produzione della console ibrida standard per quest'anno.

Considerati gli strabilianti risultati commerciali ottenuti da Nintendo con Switch sia dal punto di vista del software che dell'hardware, probabilmente dovremo attendere ancora prima che la Grande N si esprima in modo ufficiale su Nintendo Switch 2.

Inoltre, l'attuale carenza globale di semiconduttori potrebbe avere un grosso impatto sulla produzione hardware di Nintendo, con possibili ritardi per la Switch Pro: il lancio previsto per il 2021, infatti, potrebbe slittare al 2022.