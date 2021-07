Nintendo Switch al miglior prezzo e le migliori offerte

Le offerte Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite non sono ancora facili da trovare, anche se la situazione potrebbe presto cambiare con l'arrivo di Nintendo Switch OLED. In questo articolo vi daremo una mano a trovare le migliori offerte, per assicurarvi di non spendere più del necessario sulla vostra Nintendo Switch (e non solo).

Abbiamo scandagliato il web alla ricerca delle migliori offerte su Nintendo Switch: oltre alle console, vi proponiamo bundle, accessori, giochi e altro ancora.

Se volete giocare online in multiplayer, sarà necessario abbonarsi a Nintendo Switch Online. La buona notizia è anche anche l'abbonamento è spesso acquistabile in offerta.

Nintendo Switch: migliori offerte

Qui sotto potete vedere un confronto dei migliori prezzi su Nintendo Switch attualmente in circolazione.

Se volete un'alternativa più economica, anche Nintendo Switch Lite è disponibile in offerta presso alcuni rivenditori. Ricordate che non è possibile collegare la Switch Lite al televisore, e anche i Joy-Con non sono staccabili.

Nintendo Switch Lite è uscita nel 2019 al prezzo di partenza di soli 219,99€, circa 100€ in meno rispetto alla Switch classica. Vi consigliamo di sceglierla se non avete intenzione di giocare collegandovi a un TV gaming, dal momento che la si può usare solo in modalità portatile.

La Switch Lite è disponibile in molti colori: giallo, turchese, grigio e corallo, oltre che nell'edizione limitata serigrafata Zacian & Zamazenta.

Offerte e bundle Nintendo Switch e Switch Lite

Nintendo Switch (Rosso & Blu): 305€ su Amazon

Di questi tempi trovare una Nintendo Switch a meno di 300€ è praticamente impossibile. Questo è uno dei migliori prezzi in circolazione.

Vedi offerta

Nintendo Switch Edizione Speciale Animal Crossing: 486€ su Amazon

Questo bundle include una console con design a edizione limitata verde e azzurro pastello e un codice download per Animal Crossing: New Horizons.



Vedi offerta

Nintendo Switch (Grigio): 326€ su Amazon

Questa offerta non vi farà risparmiare molto sul prezzo di listino, ma è il migliore che potete trovare in circolazione se volete la versione grigia di Nintendo Switch.

Vedi offerta

Nintendo Switch Edizione Speciale Mario (Rosso & Blu): 359€ su Sfera Ufficio

Questa edizione speciale rende omaggio al celebre Mario. Nella confezione sono compresi due joy-con rossi e blu, un’impugnatura joy-con blu, una base per Nintendo Switch rossa, una custodia per Nintendo Switch blu e rossa e una pellicola protettiva.

Vedi offerta

Nintendo Switch Lite (Turchese) + Animal Crossing: New Horizons e 3 mesi di Nintendo Switch Online: 260€ su MediaWorld Il bundle è disponibile anche con la Switch Lite (Corallo) allo stesso prezzo su Unieuro

Vedi offerta

Nintendo Switch (Grigio) + Minecraft: 329€ su PhoneStation

Questo bundle vi farà risparmiare un pochino permettendovi di acquistare Nintendo Switch insieme a Minecraft a un prezzo corrispondente a quello originario di listino della sola console.

Vedi offerta

Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise: 399€ su Euronics Questa edizione esclusiva è dedicata a tutti gli appassionati di Monster Hunter. Presenta un nuovo design a tema e viene venduta in bundle con il codice download per Monster Hunter Rise, il Kit Deluxe DLC e contenuti bonus.Vedi offerta

Nintendo Switch Lite (Grigio) + Minecraft: 229€ su MediaWorld Questo bundle include la versione fisica di Minecraft per Nintendo Switch continente l’aggiornamento Bedrock, che permette di giocare assieme agli utenti Xbox One, PC, Android, iOS e VR, oltre a contenere tutti i DCL, contenuti esclusivi e una serie di aggiornamenti che rendono il gioco ancora più completo.Vedi offerta

Offerte giochi Nintendo Switch

Siete in cerca di qualcosa di nuovo a cui giocare? Qui sotto potete trovare alcuni dei migliori prezzi sui giochi per Nintendo Switch in offerta.

Offerte Joy-Con

Se preferite i giochi multiplayer forse starete cercando dei Joy-Con supplementari per giocare insieme ai vostri amici. Sono più costosi del Pro controller, ma acquistando la coppia avrete due controller separati, il che è un bel vantaggio se giocate in gruppi più numerosi. Inoltre, potete scegliere tra svariati colori.

Offerte Pro controller

Questo controller non è obbligatoriamente necessario per nessun gioco compatibile con Nintendo Switch, ma è la scelta ideale per chi preferisce un controller più tradizionale da utilizzare insieme alla console. Costa solo leggermente meno rispetto a una coppia di Joy-Con, e non è semplice trovarlo scontato.

Do I need to buy extra controllers for multiplayer on Nintendo Switch?

Offerte Micro SD

Nintendo Switch dispone di soli 32GB di memoria interna, che per molti non sarà sufficiente. Acquistare una scheda Micro SD in offerta potrebbe essere conveniente per installare gli aggiornamenti e le patch di sicurezza dei giochi.

Acquistare una scheda di memoria brandizzata Nintendo vi costerà molto più caro, e l'unica differenza è la presenza del logo. Di seguito potete trovare le migliori offerte sulle schede Micro SD compatibili con Nintendo Switch.