Netflix: ufficialmente in arrivo la funzione Shuffle Play, ecco come funziona

Ormai se ne parlava da un po', e la funzionalità era anche stata distribuita in alcuni Paesi per testarla: Netflix ha finalmente confermato ufficialmente che la nuova funzione Shuffle Play arriverà nel 2021.

Netflix lo ha annunciato durante una conferenza sugli utili relativa al Q4 2020, che potete vedere su YouTube.

In questa occasione il COO e produttore capo di Netflix Greg Peters ha discusso del desiderio di molti utenti di "saltare a piè pari la parte in cui si scorrono vari titoli prima di sceglierne uno di convincente". Grazie alla nuova funzione basterà premere il pulsante dedicato e un titolo verrà scelto casualmente e riprodotto in automatico.

Non si sa ancora di preciso quando la funzione sarà disponibile, ma secondo Variety arriverà entro metà anno.

What's in a name?

La funzione viene chiamata Shuffle Play in via ufficiosa, in quanto non è ancora stato scelto il nome definitivo. Il CEO Netflix Reed Hastings ha scherzato sulla somiglianza con la funzione Mi sento fortunato di Google, chiedendogli se riusciranno a venirne fuori con qualcosa di meglio.

Peters ha prontamente risposto che la funzione sarà decisamente migliore, e che il pubblico si tenga pronto: "Sono in arrivo grandi cose, ma le vedrete a tempo debito", ha concluso Peters.