Netflix sta testando un canale TV tradizionale sperimentale in Francia

Dopo aver innovato il modo di guardare film e serie televisive, Netflix sta ora sperimentando un approccio più tradizionale con un canale televisivo che offre programmi televisivi secondo un calendario programmato.

Al momento questa nuova funzionalità, che Netflix ha chiamato En direct, è stata resa disponibile solo in Francia. Il canale trasmette gli spettacoli più popolari sul servizio di streaming, con orari di inizio e fine, esattamente come qualsiasi canale della classica televisione del scorso secolo.

Per ora il canale Direct sarà disponibile solo tramite browser web e solo per un numero selezionato di utenti. Entro la fine di dicembre, secondo Netflix, l’accesso dovrebbe venire esteso a tutti gli utenti Francesi, ma non si sa ancora se la novità raggiungerà successivamente un carattere internazionale.

"Potete lasciarvi trasportare senza dover scegliere un titolo in particolare e rimanere sorpresi dalla diversità del catalogo Netflix", dichiara l'azienda in una nota sul proprio sito web.

Migliorare l'esperienza

"Forse non siete dell'umore giusto per decidere, o siete nuovi e state cercando di orientarvi, o desiderate semplicemente essere sorpresi da qualcosa di inaspettato", continua la dichiarazione di Netflix. "En direct" è un'esperienza basata sul Web, identica per tutti coloro che lo guardano."

Se non vi piace sprecare tempo prezioso per cercare qualcosa da guardare, En direct apparirà non appena effettuate l'accesso proponendo un'alternativa interessante. Purché viviate in ​​Francia, si intende.

Netflix non esita mai a testare nuove funzionalità o sperimentare altri formati per tenere sintonizzati gli utenti più a lungo. L’azienda afferma che il suo primo servizio in stile canale televisivo programmato è uno dei modi in cui "sta cercando di migliorare l'esperienza del consumatore".

Ovviamente la concorrenza nel mercato dello streaming è più forte che mai, con nuovi concorrenti, come Hulu, Disney Plus e Apple TV Plus che tendono a battersi con Netflix per catturare il maggior numero di abbonati. Questa funzionalità potrebbe essere una di quei tentativi per evitare la fuga di una parte dei propri utenti verso altre piattaforme.

